«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы 2017 года среди петербуржцев

Аналитики поискового сервиса «Яндекс» подвели итоги 2017 года и рассказали о самых популярных поисковых запросах жителей Петербурга. В списке главных тем - события, которые произошли в стране и мире, Петербурге, а также музыкальные итоги 2017-ого. Об этом «Собака.ru» сообщили представители поисковика.

Так, главным событием уходящего года для петербуржцев стал теракт в метро 3 апреля. На втором месте - сандал вокруг фильма «Матильда». "Бронза" досталась введению штрафа за отсутствие знака «Шипы». В топ популярных запросов у жителей Петербурга также вошли «Синий кит» и группы смерти, деятельность ФБК, эпидемия вируса Коксаки в Турции. Закрывают десятку популярных запросов в «Яндексе» преследование рохинджа в Мьянме, рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным, сильный шторм в Москве и отзыв лицензии у банка «Югра».

Что касается событий, которые произошли в Петербурге, то самым популярным у горожан стало появление мощей Николая Чудотворца. На втором месте - празднование Дня ВМФ, далее идет открытие самого большого в мире планетария на Обводном канале, выставка Айвазовского в Петербурге, открытие «Зенит-Арены». В топ-10 городских событий также вошли фестиваль VK Fest, фестиваль света, выставка Дали, прибытие афинских святынь в Сампсониевский собор и пожар на Кировском заводе.

Напомним, ранее «Яндекс» подвел музыкальные итоги: сервис выяснил, какие песни были наиболее популярны у петербуржцев, а также составил список самых популярных поисковых запросов 2017 года среди россиян.