Петербург признан лучшим культурным направлением мира

Во Вьетнаме прошла финальная церемония вручения премии World Travel Awards - профессиональной награды в сфере туристического рынка. По ее результатам Петербург признан самым привлекательным городским и лучшим культурным направлением мира.

Соперниками города на мировом уровне были 14 городов, в том числе Гонконг, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Париж, Дубай. Петербург выигрывает мировую награду World Travel Awards во второй раз: в 2016 году он был признан лидирующим культурно-туристическим направлением мира.

Жюри премии World Travel Awards сначала определяет лучших на всех континентах, параллельно выбирая победителей на локальном уровне. Еще в октябре Петербург одержал победу в номинации «лучшее городское направление Европы». Церемония вручения локальной премии World Travel Awards состоялась в Этнографическом музее города.

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается наиболее престижной наградой в области туризма и ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Одними из определяющих параметров для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.