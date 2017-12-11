Петербург признан лучшим культурным направлением мира

Во Вьетнаме прошла финальная церемония вручения премии World Travel Awards - профессиональной награды в сфере туристического рынка. По ее результатам Петербург признан самым привлекательным городским и лучшим культурным направлением мира. 

Соперниками города на мировом уровне были 14 городов, в том числе Гонконг, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Париж, Дубай. Петербург выигрывает мировую награду World Travel Awards во второй раз: в 2016 году он был признан лидирующим культурно-туристическим направлением мира.

Жюри премии World Travel Awards сначала определяет лучших на всех континентах, параллельно выбирая победителей на локальном уровне. Еще в октябре Петербург одержал победу в номинации «лучшее городское направление Европы». Церемония вручения локальной премии World Travel Awards состоялась в Этнографическом музее города. 

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается наиболее престижной наградой в области туризма и ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Одними из определяющих параметров для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.


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