На всех линиях петербургского метро 6 декабря запустят бесплатный вайфай

6 декабря на всех станциях метро Петербурга запустят бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города.

Церемония запуска бесплатной сети состоится в 9:30 в вестибюле станции метро «Крестовский остров». В мероприятии примут участие члены Правительства Санкт-Петербурга, начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин и генеральный директор компании «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.