Как Артем Пидник превратил «Севкабель» в креативный кластер?
Генеральный директор завода «Севкабель» стал инициатором создания креативного кластера «Порт Севкабель» на территории, освободившейся благодаря модернизации предприятия, — в Гавани появится современное общественное пространство у воды.
Освоение огромного «серого пояса» промышленных предприятий в Петербурге идет, но пока очень медленно. Как и почему вы решили заняться преобразованиями?
Я пришел сюда три года назад, и первоочередной задачей был вывод завода из предкризисного состояния. Несколько месяцев весь топ-менеджмент дневал и ночевал здесь, чтобы разработать стратегию, которую затем мы воплотили в жизнь: запустили проекты «Бережливое производство» и «Умный цех», внедрили продвинутую информационную систему. В итоге мы смогли уменьшить необходимые для производства площади, полностью сохранив объем выпускаемой продукции. Сейчас планируем строить новый завод в промзоне Марьино, где отсутствуют ограничения, которые имеются здесь, в центре города. Но основная наша площадка была и остается на Кожевенной линии, 39. Мы стали думать о том, что можно сделать с высвободившимися цехами и административными корпусами у залива на Кожевенной линии, 40, — а это примерно 20 процентов территории «Севкабеля». И решили заняться джентрификацией, посчитали нужным изменить цвет «серой зоны» на более оптимистичный. Так возникла идея создать креативный кластер для IT-индустрии, людей искусства, проведения событийных мероприятий.
А на какие примеры в России и за границей вы ориентировались?
В Москве мы смотрели на бывшие заводы, приспособленные для современных целей, такие как «Арма» и «Флакон». В Хельсинки — на бывшую кабельную фабрику Kaapelitehdas, превращенную в самый большой в Финляндии культурный центр. Изучали подобные проекты в Голландии и Германии. И мы увидели будущую точку притяжения — набережную с прекрасным и до сих пор недоступным видом на большую воду, Морвокзал и на мост ЗСД. На нашей территории есть памятники промышленной архитектуры — эти ценности мы решили сделать еще одним козырем. И у нас будут не только обычные офисы, но и уникальные лофт-пространства с потолками шестиметровой высоты в бывшем здании заводоуправления. Сейчас мы очень чутко и аккуратно подбираем резидентов, которые должны соответствовать нашей концепции, созданной вместе с молодыми урбанистами — операционным управлением занимается компания Miles & Yards, а архитектурные решения разрабатывает бюро «Хвоя». Они отвечают за содержательную часть, руководство «Севкабеля» — за стратегическое планирование. И это не только бизнес-история, но еще и изменение отношения к району — ведь Кожевенную линию воспринимают как сугубо промышленную зону, а нам хочется дать ей другую жизнь. В ближайшее время на территории откроется фудкорт и заселятся первые арендаторы. Полностью весь кластер заработает в конце 2018 года.
Почти вся ваша карьера до прихода на «Севкабель» была связана с большими промышленными предприятиями, хотя окончили вы юридический факультет СПбГУ. Как юрист стал маркетологом, а затем управленцем?
Я из семьи потомственных метростроевцев — это сплоченная каста профессионалов своего дела. После школы мне показалось, что нужно привнести разнообразие в семейную традицию, не продолжать династию. Я поставил себе задачу поступить на юрфак, сдал экзамены и, к удивлению родных, без всякого блата был принят на бюджетное отделение. Окончив СПбГУ, пошел работать юрисконсультом на завод «Климов», выпускающий двигатели для вертолетов и для истребителей «МиГ», — там я получил неоценимый опыт в юриспруденции, занимаясь оформлением договоров, судебной практикой. Но меня тянуло в реальное производство и процессы управления, и руководство предприятия доверило мне возглавить отдел аналитики, после этого — все управление маркетинга, а затем управление сервиса. Параллельно я изучал маркетинг, управление и финансовый менеджмент сначала в СПбГУ, а затем в Университете экономики и финансов.
Вы ведь создали и свое дело?
Да, спустя несколько лет работы в качестве наемного сотрудника организовал вместе с сокурсниками юридическую компанию «ССП-Консалт», которую возглавил в качестве управляющего партнера, и успешно занимался слияниями, поглощениями, защитой от рейдерских захватов. Когда в 2011 году на «Балтийском заводе» кризис в связи со сменой собственника достиг апогея, государство решило спасать эту колыбель отечественного кораблестроения, производителя атомных ледоколов. Мой друг и наставник, известный экономист Александр Вознесенский был приглашен руководить этим процессом, а я стал его заместителем. Мы пришли как антикризисные менеджеры и со сложной задачей справились: загрузили производство, принципиально улучшили условия труда, увеличили зарплаты до конкурентного уровня, и завод задышал. На некоторое время родители призвали к управлению семейным бизнесом, «СМУ-10 Метростроя», ну а затем я пришел на «Севкабель», вновь в связке с Александром Вознесенским, нашим нынешним председателем совета директоров.
У вас большая семья, в тридцать четыре года — трое детей.
С сыновьями у нас есть общее увлечение — хоккей. И если я играю любительски, то они — практически профессионально, тренируются в детских хоккейных командах по семь раз в неделю. Всей семьей очень любим путешествовать — дочери только год, тем не менее она уже побывала с нами в пяти странах.
Текст: Виталий Котов
Фото: Александр Огурцов
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