Как Артем Пидник превратил «Севкабель» в креативный кластер?

Почти вся ваша карьера до прихода на «Севкабель» была связана с большими промышленными предприятиями, хотя окончили вы юридический факультет СПбГУ. Как юрист стал маркетологом, а затем управленцем?

Я из семьи потомственных метростроевцев — это сплоченная каста профессионалов своего дела. После школы мне показалось, что нужно привнести разнообразие в семейную традицию, не продолжать династию. Я поставил себе задачу поступить на юрфак, сдал экзамены и, к удивлению родных, без всякого блата был принят на бюджетное отделение. Окончив СПбГУ, пошел работать юрисконсультом на завод «Климов», выпускающий двигатели для вертолетов и для истребителей «МиГ», — там я получил неоценимый опыт в юриспруденции, занимаясь оформлением договоров, судебной практикой. Но меня тянуло в реальное производство и процессы управления, и руководство предприятия доверило мне возглавить отдел аналитики, после этого — все управление маркетинга, а затем управление сервиса. Параллельно я изучал маркетинг, управление и финансовый менеджмент сначала в СПбГУ, а затем в Университете экономики и финансов.

Вы ведь создали и свое дело?

Да, спустя несколько лет работы в качестве наемного сотрудника организовал вместе с сокурсниками юридическую компанию «ССП-Консалт», которую возглавил в качестве управляющего партнера, и успешно занимался слияниями, поглощениями, защитой от рейдерских захватов. Когда в 2011 году на «Балтийском заводе» кризис в связи со сменой собственника достиг апогея, государство решило спасать эту колыбель отечественного кораблестроения, производителя атомных ледоколов. Мой друг и наставник, известный экономист Александр Вознесенский был приглашен руководить этим процессом, а я стал его заместителем. Мы пришли как антикризисные менеджеры и со сложной задачей справились: загрузили производство, принципиально улучшили условия труда, увеличили зарплаты до конкурентного уровня, и завод задышал. На некоторое время родители призвали к управлению семейным бизнесом, «СМУ-10 Метростроя», ну а затем я пришел на «Севкабель», вновь в связке с Александром Вознесенским, нашим нынешним председателем совета директоров.

У вас большая семья, в тридцать четыре года — трое детей.

С сыновьями у нас есть общее увлечение — хоккей. И если я играю любительски, то они — практически профессионально, тренируются в детских хоккейных командах по семь раз в неделю. Всей семьей очень любим путешествовать — дочери только год, тем не менее она уже побывала с нами в пяти странах.