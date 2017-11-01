В бывшей коммуналке откроют арт-пространство «Квартира»

На набережной Мойки, 40 в помещении бывшей коммунальной квартиры откроют арт-пространство «Квартира». 25 и 26 ноября там покажут спектакль по детской прозе и стихам Хармса. Спектакль основан на беседах членов групп ОБЭРИУ, записанных писателем Леонидом Липавским. В постановке примут участие студенты центра «Антон тут рядом». Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы.

Кроме спектаклей в пространстве планируются занятия с исследовательской группой в составе антрополога, социолога, театроведа и психолога, а также лекции и мастер-классы, тренинги, концерты и многое другое.

«От других театральных пространств “Квартиру” отличает не столько открытая, горизонтальная концепция, сколько то, что в ней на равных существуют самые разные люди, в том числе с особенностями ментального развития», — рассказали создатели проекта.

Проект был создан с помощью фонда поддержки арт-инноваций «Альма Матер», режиссера Бориса Павловича, драматурга Элины Петровой и других.