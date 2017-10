Уикенд в Петербурге с 26 по 29 октября

В четверг в универмаге «У Красного Моста» откроется экспозиция Пьера Анри Матисса , внука прославленного живописца. Среди сорока работ художника – картины, ставшие мультимедийными декорациями для шоу Феликса Михайлова «Прекрасная М», и инсталляция, посвященная главной теме творчества – Love Is in the Air. «Американский Матисс», который уже много лет живет в США, пишет в стиле «эмоционализма», где e-motion – синтез двух слов – «эмоция» и «движение». Вход свободный. Экспозиция пробудет в универмаге примерно месяц.