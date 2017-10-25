Уикенд в Петербурге с 26 по 29 октября
Старт революционной экспозиции в Эрмитаже, выход в прокат «Матильды», премьера новой версии оперы «Бенвенуто Челлини» с Сергеем Шнуровым и концерт Kedr Livanskiy – как весело провести последние выходные октября.
с 25 по 4 октябрь-февраль
Эрмитаж
Выставка «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году»
К юбилею революции Эрмитаж как непосредственный участник событий подготовил серию выставок о себе. Экспозиция в Аванзале через фотографии, документы и мемориальные предметы расскажет о Лазарете, который был открыт в Зимнем дворце в 1915 году (а закрыт сразу после октябрьского переворота). Выставка в Николаевском зале посвящена основным вехам, приведшим к отречению Николая II. В концертном зале покажут фотографии и документальные свидетельства истории «штурма» дворца.
К юбилею революции Эрмитаж как непосредственный участник событий подготовил серию выставок о себе. Экспозиция в Аванзале через фотографии, документы и мемориальные предметы расскажет о Лазарете, который был открыт в Зимнем дворце в 1915 году (а закрыт сразу после октябрьского переворота). Выставка в Николаевском зале посвящена основным вехам, приведшим к отречению Николая II. В концертном зале покажут фотографии и документальные свидетельства истории «штурма» дворца.
с 26 октября
Фильм «Матильда»
Самая скандальная костюмная драма года все же доберется до кинотеатров к концу октября. Если кто-то (а такое еще бывает?) не знает, речь в картине Алексея Учителя идет об отношениях последнего российского императора (Ларс Айдингер) и балерины Матильды Кшесинской (Михалина Ольшанска). Как прошла премьера «Матильды» – смотрите в нашем светском отчете.
Самая скандальная костюмная драма года все же доберется до кинотеатров к концу октября. Если кто-то (а такое еще бывает?) не знает, речь в картине Алексея Учителя идет об отношениях последнего российского императора (Ларс Айдингер) и балерины Матильды Кшесинской (Михалина Ольшанска). Как прошла премьера «Матильды» – смотрите в нашем светском отчете.
с 26 октября
Фильм «Пила 8» / Jigsaw
Восьмая часть франшизы об изощренном маньяке Пиле, в которой у него появляется фанатичный последователь. А значит снова будут хитроумные ловушки, расчлененка и литры крови. Действие в картине разворачивается спустя 10 лет после событий, рассказанных в первой, оригинальной «Пиле».
Восьмая часть франшизы об изощренном маньяке Пиле, в которой у него появляется фанатичный последователь. А значит снова будут хитроумные ловушки, расчлененка и литры крови. Действие в картине разворачивается спустя 10 лет после событий, рассказанных в первой, оригинальной «Пиле».
26 октября
19:30
«У Красного Моста»
Выставка внука Матисса
В четверг в универмаге «У Красного Моста» откроется экспозиция Пьера Анри Матисса, внука прославленного живописца. Среди сорока работ художника – картины, ставшие мультимедийными декорациями для шоу Феликса Михайлова «Прекрасная М», и инсталляция, посвященная главной теме творчества – Love Is in the Air. «Американский Матисс», который уже много лет живет в США, пишет в стиле «эмоционализма», где e-motion – синтез двух слов – «эмоция» и «движение». Вход свободный. Экспозиция пробудет в универмаге примерно месяц.
В четверг в универмаге «У Красного Моста» откроется экспозиция Пьера Анри Матисса, внука прославленного живописца. Среди сорока работ художника – картины, ставшие мультимедийными декорациями для шоу Феликса Михайлова «Прекрасная М», и инсталляция, посвященная главной теме творчества – Love Is in the Air. «Американский Матисс», который уже много лет живет в США, пишет в стиле «эмоционализма», где e-motion – синтез двух слов – «эмоция» и «движение». Вход свободный. Экспозиция пробудет в универмаге примерно месяц.
26-27 октябрь-ноябрь
Шереметьевский дворец
Выставка в честь юбилея Дмитрия Шагина
В Шереметьевском дворце открывается выставка «ДШ в ШД», посвященная юбилею «митька», петербургского художника Дмитрия Шагина. В экспозиции покажут его работы разных лет: портреты Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Толстого, Достоевского, Чехова, керамику, разнообразные арт-объекты, архивные видеоматериалы.
В Шереметьевском дворце открывается выставка «ДШ в ШД», посвященная юбилею «митька», петербургского художника Дмитрия Шагина. В экспозиции покажут его работы разных лет: портреты Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Толстого, Достоевского, Чехова, керамику, разнообразные арт-объекты, архивные видеоматериалы.
27 октября
19:00
Концертный зал Мариинского театра
Опера «Бенвенуто Челлини»
Режиссер Василий Бархатов в 23 года дебютировал постановкой в Мариинском театре, потом cделал карьеру в Европе и теперь возвращается в Петербург с третьей редакцией оперы «Бенвенуто Челлини». В ней на сцену Мариинки снова выйдет Сергей Шнуров. По мысли режиссера именно он воплощает единство владения мировой философской мыслью и умами самой широкой публики. Эти качества были присущи и человеку эпохи Возрождения – миланскому художнику Челлини.
Режиссер Василий Бархатов в 23 года дебютировал постановкой в Мариинском театре, потом cделал карьеру в Европе и теперь возвращается в Петербург с третьей редакцией оперы «Бенвенуто Челлини». В ней на сцену Мариинки снова выйдет Сергей Шнуров. По мысли режиссера именно он воплощает единство владения мировой философской мыслью и умами самой широкой публики. Эти качества были присущи и человеку эпохи Возрождения – миланскому художнику Челлини.
27-29 октября
Фестиваль «Кампус»
Образовательный фестиваль стартует в эту пятницу и будет идти все выходные на разных площадках города: от Новой сцены Александринского театра до баров. Среди лекторов «Кампуса» литературный критик Анна Наринская, историк моды Ольга Хорошилова, медицинский журналист Дарья Саркисян и многие другие. Полное расписание здесь.
Образовательный фестиваль стартует в эту пятницу и будет идти все выходные на разных площадках города: от Новой сцены Александринского театра до баров. Среди лекторов «Кампуса» литературный критик Анна Наринская, историк моды Ольга Хорошилова, медицинский журналист Дарья Саркисян и многие другие. Полное расписание здесь.
27 октября
23:00
Union
Вечеринка Interceptor
В пятницу в баре Union пройдет вечеринка Interceptor с участием диджеев Mr. Finn, Ilya Ten, Nikita. Всю ночь на танцполе они будут крутить яркий диско-грув и UK Garage. Вход свободный.
В пятницу в баре Union пройдет вечеринка Interceptor с участием диджеев Mr. Finn, Ilya Ten, Nikita. Всю ночь на танцполе они будут крутить яркий диско-грув и UK Garage. Вход свободный.
27 октября
Новая сцена Александринского театрального
Фестиваль Festival d’Aix
С октября по май в рамках проекта «Окно в Европу» при поддержке Французского института на Новой сцене Александринского театра будут показывать постановки одного из самых больших и престижных оперных фестивалей мира. Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации. Программа и подробности здесь
С октября по май в рамках проекта «Окно в Европу» при поддержке Французского института на Новой сцене Александринского театра будут показывать постановки одного из самых больших и престижных оперных фестивалей мира. Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации. Программа и подробности здесь
28-29 октября
Планетарий в «Люмьер-холле»
Фестиваль Concept market
В субботу и воскресенье в самом большом в мире планетарии в «Люмьер-холле» пройдет фестиваль концептуального арт-дизайна. В программе – маркет от шоу-румов, выступления диджеев, мастер-классы от тату-студий. Подробная программа здесь.
В субботу и воскресенье в самом большом в мире планетарии в «Люмьер-холле» пройдет фестиваль концептуального арт-дизайна. В программе – маркет от шоу-румов, выступления диджеев, мастер-классы от тату-студий. Подробная программа здесь.
29 октября
19:00
«Мачты»
Концерт Kedr Livanskiy
В воскресенье в «Мачтах» Яна Кедрина (ака Kedr Livanskiy) презентует свой обласканный западной критикой альбом «Ariadna» (так, Pitchfork сравнил ее с ранними Grimes). История ее успеха проста: в прошлом году ее заметил на Soundcloud американский лейбл Two Mikes Records и дальше ее карьера пошла в гору: гастроли в Японии, США, Европе и выступление на Present Perfect.
В воскресенье в «Мачтах» Яна Кедрина (ака Kedr Livanskiy) презентует свой обласканный западной критикой альбом «Ariadna» (так, Pitchfork сравнил ее с ранними Grimes). История ее успеха проста: в прошлом году ее заметил на Soundcloud американский лейбл Two Mikes Records и дальше ее карьера пошла в гору: гастроли в Японии, США, Европе и выступление на Present Perfect.
29 октября
19:30
Новая сцена Александринского театра
Кино в театре – показ «Аритмии»
В октябре на Новой сцене Александринского театра возобновляется программа «Кино в театре». Первой в рамках нее покажут главный российский фильм года – картину «Аритмия». Гуманист Борис Хлебников, досконально изучив на практике работу врачей скорой, снял по-хорошему народное кино (гран-при «Кинотавра» совпал с его же призом зрительских симпатий) о любви и нежности со своим бессменным актером-талисманом Александром Яценко и хайповой Ириной Горбачевой. Семейная пара на грани развода пытается спасать жизни людей и собственный брак.
В октябре на Новой сцене Александринского театра возобновляется программа «Кино в театре». Первой в рамках нее покажут главный российский фильм года – картину «Аритмия». Гуманист Борис Хлебников, досконально изучив на практике работу врачей скорой, снял по-хорошему народное кино (гран-при «Кинотавра» совпал с его же призом зрительских симпатий) о любви и нежности со своим бессменным актером-талисманом Александром Яценко и хайповой Ириной Горбачевой. Семейная пара на грани развода пытается спасать жизни людей и собственный брак.
до 29 октября
ЦВЗ «Манеж»
Выставка «70-Е. Со_при_частность»
В эти выходные – есть последний шанс увидеть масштабную экспозицию ленинградского искусства 1970-х от андеграунда до официоза в «Манеже». Раритетами для нее из своих запасников поделились чуть ли не все музеи и галереи города: от Русского и Эрмитажа до «Пушкинской- 10» и KGallery На выставке – как картины привечаемых властью СССР «академистов» вроде Евсея Моисеенко и Андрея Мыльникова, так и работы десятков нонконформистов от художников Александра Арефьева, Евгения Михнова-Войтенко и Бориса (Боба) Кошелохова до фотографов Бориса Смелова, Александра Китаева. Наилучшая стратегия зрителя – оценивать каждого художника индивидуально: поверх противостояния «советские-антисоветские».
В эти выходные – есть последний шанс увидеть масштабную экспозицию ленинградского искусства 1970-х от андеграунда до официоза в «Манеже». Раритетами для нее из своих запасников поделились чуть ли не все музеи и галереи города: от Русского и Эрмитажа до «Пушкинской- 10» и KGallery На выставке – как картины привечаемых властью СССР «академистов» вроде Евсея Моисеенко и Андрея Мыльникова, так и работы десятков нонконформистов от художников Александра Арефьева, Евгения Михнова-Войтенко и Бориса (Боба) Кошелохова до фотографов Бориса Смелова, Александра Китаева. Наилучшая стратегия зрителя – оценивать каждого художника индивидуально: поверх противостояния «советские-антисоветские».
до 29 октября
Anna Nova
Выставка «Мира течение»
В галерее Anna Nova заканчивается выставка Дениса Патракеева – проект-современная мифология, персонажем которой стал синтез поэзии и науки, воплощенный через абстрактного героя Стихияведа. Каждый арт-объект экспозиции описывается не с помощью искусствоведческих терминов, а через стихи. Вход свободный.
В галерее Anna Nova заканчивается выставка Дениса Патракеева – проект-современная мифология, персонажем которой стал синтез поэзии и науки, воплощенный через абстрактного героя Стихияведа. Каждый арт-объект экспозиции описывается не с помощью искусствоведческих терминов, а через стихи. Вход свободный.
до 30 октября
Музей театрального и музыкального искусства
Выставка «БоПо. Неперелистанный театр»
Первая в истории масштабная выставка, посвященная Борису Понизовскому. Режиссер, художник, философ и писатель был одним из ключевых представителей ленинградской нон-конформистской культуры 1960–90-х, а среди его учеников – создатели Инженерного театра АХЕ Максим Исаев и Павел Семченко. Они и оформили материалы из большого архива Бориса Понизовского, сохраненного Еленой Вензель. В их руках экспозиция превратилась в самостоятельный арт-проект, театр фактов и мифов, каталог воплощенных и неосуществленных идей.
Первая в истории масштабная выставка, посвященная Борису Понизовскому. Режиссер, художник, философ и писатель был одним из ключевых представителей ленинградской нон-конформистской культуры 1960–90-х, а среди его учеников – создатели Инженерного театра АХЕ Максим Исаев и Павел Семченко. Они и оформили материалы из большого архива Бориса Понизовского, сохраненного Еленой Вензель. В их руках экспозиция превратилась в самостоятельный арт-проект, театр фактов и мифов, каталог воплощенных и неосуществленных идей.
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