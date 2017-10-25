Уикенд в Петербурге с 26 по 29 октября

29 октября 19:00 «Мачты»

Концерт Kedr Livanskiy



В воскресенье в «Мачтах» Яна Кедрина (ака Kedr Livanskiy) презентует свой обласканный западной критикой альбом «Ariadna» (так, Pitchfork сравнил ее с ранними Grimes). История ее успеха проста: в прошлом году ее заметил на Soundcloud американский лейбл Two Mikes Records и дальше ее карьера пошла в гору: гастроли в Японии, США, Европе и выступление на Present Perfect.