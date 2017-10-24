Названы победители конкурса #uniqlo_вдохновениегорода

Подведены итоги фотоконкурса.  Пять авторов лучших работ, по выбору жюри, получат призы – сертификаты на 10 тысяч рублей на шопинг в UNIQLO.

Поздравляем!

 

Тем, кто одевается в одежду UNIQLO,  всегда доступны все лучшие ракурсы и локации несмотря на непостоянную петербургскую погоду. Концепция LifeWear («Одежда для жизни») прекрасно отвечает любым городским вылазкам.

Вдохновляйтесь городом вместе с UNIQLO!

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Автор: sobaka
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Места: Галерея
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