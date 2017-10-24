Названы победители конкурса #uniqlo_вдохновениегорода

Тем, кто одевается в одежду UNIQLO, всегда доступны все лучшие ракурсы и локации несмотря на непостоянную петербургскую погоду. Концепция LifeWear («Одежда для жизни») прекрасно отвечает любым городским вылазкам.

Вдохновляйтесь городом вместе с UNIQLO!