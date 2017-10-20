В Петербурге планируют построить новый Речной вокзал на левом берегу Невы выше Большого Обуховского моста.

Проект нового объекта подготовила международная консалтинговая компания PwC. Ее представят до конца 2017 года, рассказал начальник отдела туристической инфраструктуры комитета по развитию туризма Алексей Китиков. «Мы просчитываем коммерческую составляющую, ведем переговоры с возможными инвесторами. Концепция будет представлена в конце года. Планируется общественное обсуждение», — отметил он.

Вокзал по планам будет включать 5-6 причалов, здание вокзала и инфраструктуру развлекательно-делового назначения. В проект заложены инвестиции размером не менее миллиарда рублей.

Сейчас речные круизы в Петербурге принимают три пристани, а общее число прибывающих в город речных круизных лайнеров сократилось в два раза.