Смольный разработал концепцию пешеходных маршрутов по Петербургу

Власти города представили концепцию создания пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов Петербурга. В 2018 году Петербург подаст заявку на федеральное финансирование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, собираются благоустроить Александровский парк, набережную реки Карповки. Основным пешеходным транзитом к Новой Голландии станет набережная Адмиралтейского канала. Помимо этого, на набережной реки Смоленки создадут рекреационную зону Васильевского острова.

На набережной «Морской фасад» должна появиться прогулочная зона с видовыми террасами, обустроенным пляжем и площадками для игр и отдыха, а пешеходные улицы в районе 6-7 линии Васильевского острова, Большой Морской и 1-й Советской превратят в дополнительные городские рекреации.