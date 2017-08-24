Возвращение «Терминатора» на экраны, фестивали серфинга и шавермы, лекция о загадках человеческой памяти и многое другое — рассказываем, как с пользой и удовольствием провести эти выходные в городе.
Уикенд в Петербурге: с 24 по 27 августа
c 24 августа
«Терминатор 2: Судный день» / Terminator 2: Judgment Day
Иногда они возвращаются – знакомую всем картину Джеймса Кэмерона 1991 года отреставрировали и перевели в формат 3D. Премьера старого-нового сиквела «Терминатора», который был самым дорогостоящим проектом своего времени, прошла на Берлинском кинофестивале.
Иногда они возвращаются – знакомую всем картину Джеймса Кэмерона 1991 года отреставрировали и перевели в формат 3D. Премьера старого-нового сиквела «Терминатора», который был самым дорогостоящим проектом своего времени, прошла на Берлинском кинофестивале.
c 24 августа
«Тюльпанная лихорадка» / Tulip Fever
Стилизованная под полотна Вермеера и Рембрандта британская лента о запретной любви на фоне золотого века фламандской живописи 13 лет шла от задумки к воплощению: за это время профессионалы костюмных драм Кира Найтли и Джуд Лоу успели вырасти из каста, уступив место следующему поколению – Алисии Викандер и Дейну Дехану. Столь же долог был и путь к российскому прокату – выпустить картину обещали с февраля.
Стилизованная под полотна Вермеера и Рембрандта британская лента о запретной любви на фоне золотого века фламандской живописи 13 лет шла от задумки к воплощению: за это время профессионалы костюмных драм Кира Найтли и Джуд Лоу успели вырасти из каста, уступив место следующему поколению – Алисии Викандер и Дейну Дехану. Столь же долог был и путь к российскому прокату – выпустить картину обещали с февраля.
24 августа
19:30
Новая Голландия
В четверг журналист, кинокритик и автор книги «Кино как визуальный код» Мария Кувшинова представит фильм «Арбор» Клио Барнард. Необычная полудокументальная картина рассказывает о трагической жизни драматурга Андреа Данбар с помощью интересной режиссерской находки: воспоминания людей, знакомых с Данбар записаны только на аудио, а на экране вместо них — профессиональные актеры. Вход по предварительной регистрации.
24 августа
20:00
Музей «Эрарта»
Лекция Аси Казанцевой «Вспомнить все»
Главный научный журналист, покорившая всех книгой « Как мозг заставляет нас делать глупости», лауреат премии «Просветитель» приедет в Петербург, чтобы прочитать лекцию о том, как работает память и происходит процесс обучения с научной точки зрения. Казанцева объяснит, в какой момент люди смогут вспомнить всё, нужно ли это, и какие практические приёмы позволят лучше готовиться к экзаменам и другим важным событиям, в которых мозг задействован на полную.
Главный научный журналист, покорившая всех книгой « Как мозг заставляет нас делать глупости», лауреат премии «Просветитель» приедет в Петербург, чтобы прочитать лекцию о том, как работает память и происходит процесс обучения с научной точки зрения. Казанцева объяснит, в какой момент люди смогут вспомнить всё, нужно ли это, и какие практические приёмы позволят лучше готовиться к экзаменам и другим важным событиям, в которых мозг задействован на полную.
25 августа
20:00
Новая Голландия
Концерт Московского ансамбля современной музыки
В пятницу на главной сцене Новой Голландии пройдет необычный концерт Московского ансамбля современной музыки, состоящего из флейты, кларнета, скрипки, виолончели, синтезатора и ударных. Музыканты исполнят произведения ключевых композиторов академического авангарда, среди которых — Фредерик Ржевский, Майкл Найман, Дэвид Лэнг, Янис Ксенакис, Элвин Люсье и Луи Андриссен.
В пятницу на главной сцене Новой Голландии пройдет необычный концерт Московского ансамбля современной музыки, состоящего из флейты, кларнета, скрипки, виолончели, синтезатора и ударных. Музыканты исполнят произведения ключевых композиторов академического авангарда, среди которых — Фредерик Ржевский, Майкл Найман, Дэвид Лэнг, Янис Ксенакис, Элвин Люсье и Луи Андриссен.
25 августа
20:00
Киностудия «Лендок»
Кинопоказ «Последствия Любви Паоло Соррентино»
В пятницу петербуржцам покажут картину лауреата премии «Оскар», автора одного из лучших сериалов десятилетия «Молодой папа» и главного современного итальянского режиссера Паоло Соррентино «Последствия Любви». Бизнес-консультант Титта ди Джироламо вложил средства мафии в покупку танкера. Деньги пропали, и главный герой становится настоящим рабом криминальной верхушки, которая заставляет его исполнять свои поручения. Но однажды в отлаженной схеме происходит сбой.
В пятницу петербуржцам покажут картину лауреата премии «Оскар», автора одного из лучших сериалов десятилетия «Молодой папа» и главного современного итальянского режиссера Паоло Соррентино «Последствия Любви». Бизнес-консультант Титта ди Джироламо вложил средства мафии в покупку танкера. Деньги пропали, и главный герой становится настоящим рабом криминальной верхушки, которая заставляет его исполнять свои поручения. Но однажды в отлаженной схеме происходит сбой.
25 августа
Ресторан Kuznya House
Концерт Omma, Cable Toy, Holkin
В пятницу любителям клубной музыки выпадет редкий шанс встретиться с Ольгой Максимовой — человеком, который стоял у истоков жанра playtronica. Диджей-сеты на ананасах, хаус на овощах — такими перфомансами Максимова зажигает вечеринки по всему миру.
В пятницу любителям клубной музыки выпадет редкий шанс встретиться с Ольгой Максимовой — человеком, который стоял у истоков жанра playtronica. Диджей-сеты на ананасах, хаус на овощах — такими перфомансами Максимова зажигает вечеринки по всему миру.
25 августа
18:00
Морской переход из Петербурга в Ораниенбаум
Петербуржцев приглашают совершить морское путешествие в дворцово-парковый Ораниенбаум на борту крейсерской яхты. Мастер-класс по устройству и вооружению парусной яхты, постановка парусов, повороты под ними, закат на море, свежий морской ветер, новые знакомства чаепитие — все это ждет участников мини-регаты. Подробности — в официальной группе встречи.
Петербуржцев приглашают совершить морское путешествие в дворцово-парковый Ораниенбаум на борту крейсерской яхты. Мастер-класс по устройству и вооружению парусной яхты, постановка парусов, повороты под ними, закат на море, свежий морской ветер, новые знакомства чаепитие — все это ждет участников мини-регаты. Подробности — в официальной группе встречи.
25-28 августа
10:00-20:00
ТРЦ «Галерея», 3 этаж
Распродажа одежды уличных брендов Garage Sale
Магазин аутдор-брендов Kixbox снова устраивает культовый Garage Sale — pop-up-распродажу уникального ассортимента, составленного из прошлых коллекций и семплов будущего сезона. Всего на сейл выставят более 6000 вещей со скидками от 50 до 90%. В нем участвуют марки Carhartt WIP, Stussy, Fred Perry, Penfield, Poler, Nike, Cheap Monday, Obey, The Hundreds, Brixton, UNDEFEATED, Billionaire Boys Club и других. Распродажа будет идти три дня и планирует собрать в «гараже» всех поклонников уличной культуры.
Магазин аутдор-брендов Kixbox снова устраивает культовый Garage Sale — pop-up-распродажу уникального ассортимента, составленного из прошлых коллекций и семплов будущего сезона. Всего на сейл выставят более 6000 вещей со скидками от 50 до 90%. В нем участвуют марки Carhartt WIP, Stussy, Fred Perry, Penfield, Poler, Nike, Cheap Monday, Obey, The Hundreds, Brixton, UNDEFEATED, Billionaire Boys Club и других. Распродажа будет идти три дня и планирует собрать в «гараже» всех поклонников уличной культуры.
26 августа
12:00
Artplay
Фестиваль Chaos Constructions
Кибер-городки и метание винчестеров, научно-технический рэп, косплей, виртуальная реальность, 3D-принтеры, старинные компьютеры и электронная музыка, а также доклады экспертов об интернете вещей, блокчейне, электронной безопасности, криптовалюте и многом другом ждут гостей фестиваля компьютерного творчества в эту субботу. Вход свободный.
Кибер-городки и метание винчестеров, научно-технический рэп, косплей, виртуальная реальность, 3D-принтеры, старинные компьютеры и электронная музыка, а также доклады экспертов об интернете вещей, блокчейне, электронной безопасности, криптовалюте и многом другом ждут гостей фестиваля компьютерного творчества в эту субботу. Вход свободный.
26 августа
Кластер «Дом культуры».
Фестиваль шавермы «Лаваш 2.0»
Праздник, посвященный неофициальному символу Петербурга и главному блюду постпятничного похмелья, который жители города называют не так, как все остальные россияне. Напротив центрального входа расположится фудкорт, в котором свою шаверму представят сербское кафе UKUSNO, израильский стритфуд-проект Bezalel, ходдогочная Sausage Party, фудтрак здорового питания Brown Bear и другие участники. Рядом будет работать зона с сувенирами и тематическими аксессуарами. Гостей также ждут выступления пост-панк группы «Никого нет дома», нью-вейв проекта FROM 1984, электроскрипача Никиты Демина и других.
Праздник, посвященный неофициальному символу Петербурга и главному блюду постпятничного похмелья, который жители города называют не так, как все остальные россияне. Напротив центрального входа расположится фудкорт, в котором свою шаверму представят сербское кафе UKUSNO, израильский стритфуд-проект Bezalel, ходдогочная Sausage Party, фудтрак здорового питания Brown Bear и другие участники. Рядом будет работать зона с сувенирами и тематическими аксессуарами. Гостей также ждут выступления пост-панк группы «Никого нет дома», нью-вейв проекта FROM 1984, электроскрипача Никиты Демина и других.
26 августа
15:00-19:00
ДЛТ
Детский праздник «Скоро в школу!»
ДЛТ и журнал «Собака.ru» приглашают на традиционный детский праздник «Скоро в школу», темой которого в этом году станет мир диких животных. Каждый маленький гость сможет научиться обезьяньей ловкости, скорости гепарда и мастерству маскировки хамелеона, приняв участие в эстафете «Дикий забег», мастер-классе по трафаретной росписи, театре теней своими руками, а также интерактивных конкурсах и активных играх. Помимо яркой развлекательной программы, детей ждут угощения и ценный подарок — набор из печати и чернильницы для персонализации учебников, тетрадей и книг.
ДЛТ и журнал «Собака.ru» приглашают на традиционный детский праздник «Скоро в школу», темой которого в этом году станет мир диких животных. Каждый маленький гость сможет научиться обезьяньей ловкости, скорости гепарда и мастерству маскировки хамелеона, приняв участие в эстафете «Дикий забег», мастер-классе по трафаретной росписи, театре теней своими руками, а также интерактивных конкурсах и активных играх. Помимо яркой развлекательной программы, детей ждут угощения и ценный подарок — набор из печати и чернильницы для персонализации учебников, тетрадей и книг.
26 августа
21:00
Клуб «Танцплощадка»
Вечеринка в честь фестиваля документального кино Beat Film Festival
На площадке клуба будет объявлена программа фестиваля этого года и показан один из главных хитов московского Beat Film Festival «Дай мне будущее» о выступлении группы Major Lazer (проект одного из самых востребованных диджеев мира Diplo) на Кубе, премьера которого состоялась на фестивале «Санденс». Фильм выйдет в прокат во всем мире осенью этого года. Показ продолжит тематическая вечеринка, на которой выступит дуэт петербургских музыкантов, играющих в стиле хаус, Журавлева и Тягунина — «Полиритм».
На площадке клуба будет объявлена программа фестиваля этого года и показан один из главных хитов московского Beat Film Festival «Дай мне будущее» о выступлении группы Major Lazer (проект одного из самых востребованных диджеев мира Diplo) на Кубе, премьера которого состоялась на фестивале «Санденс». Фильм выйдет в прокат во всем мире осенью этого года. Показ продолжит тематическая вечеринка, на которой выступит дуэт петербургских музыкантов, играющих в стиле хаус, Журавлева и Тягунина — «Полиритм».
26-27 августа
11:00
Пляж «Ласковый»
Фестиваль серф-культуры Locals Only
Мероприятие в поселке Солнечное будет интересно всем, кто хочет узнать о серфинге. Любого желающего научат вставать на доску, а эксперты по кроссфиту проведут серию тренировок по специальной программе с зонами баланс-борда, которую практикуют профессионалы серфинга для того, чтобы уверенно держатся на доске. Также ожидается спринтерский заезд на досках, зона виртуальной реальности и мастер-класс по искусству диджеинга от московского сообщества диджеев Uppercuts.Наряду с развлекательной программой будет проходить первый официальный чемпионат России по серфингу Bulli Surf Cup. Спортсмены со всей страны поборятся за звание чемпиона. Вход свободный.
Мероприятие в поселке Солнечное будет интересно всем, кто хочет узнать о серфинге. Любого желающего научат вставать на доску, а эксперты по кроссфиту проведут серию тренировок по специальной программе с зонами баланс-борда, которую практикуют профессионалы серфинга для того, чтобы уверенно держатся на доске. Также ожидается спринтерский заезд на досках, зона виртуальной реальности и мастер-класс по искусству диджеинга от московского сообщества диджеев Uppercuts.Наряду с развлекательной программой будет проходить первый официальный чемпионат России по серфингу Bulli Surf Cup. Спортсмены со всей страны поборятся за звание чемпиона. Вход свободный.
26-27 августа
19:00
ТРЦ «Галерея», 1 этаж
Клиентский день в бутике Ianis Chamalidy
В честь открытия бутика Ianis Chamalidy в ТРЦ «Галерея» дизайнер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» прочитает лекцию о правилах составления базового гардероба. Многие из предметов фэшн-беседы можно будет найти прямо в новом пространстве — на вторую вещь в покупке действует скидка в 70%. Кроме этого, гостей клиентского дня будут ждать dj-сет и шампанское, предваряющие празднование двадцатилетия модного дома.
В честь открытия бутика Ianis Chamalidy в ТРЦ «Галерея» дизайнер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» прочитает лекцию о правилах составления базового гардероба. Многие из предметов фэшн-беседы можно будет найти прямо в новом пространстве — на вторую вещь в покупке действует скидка в 70%. Кроме этого, гостей клиентского дня будут ждать dj-сет и шампанское, предваряющие празднование двадцатилетия модного дома.
26-27 августа
ТРЦ «Охта Молл»
Фестиваль «Кино на Охте»
Петербуржцев ждут тематические интерактивные зоны и развлекательная программа, а также возможность увидеть избранные ленты на «Фестивале блокбастеров» и премьерный показ картины «Гоголь. Начало». В Охта Lab все пришедшие встретятся и зададут интересующие вопросы самому перспективному режиссеру мира по версии журнала «Variety» Анне Меликян и писателю Александру Цыпкину, рассказами которого зачитываются Константин Хабенский и Данила Козловский. Они расскажут о новом фильме «Про любовь. Только для взрослых», который выходит на широкий экран 1 сентября.
Петербуржцев ждут тематические интерактивные зоны и развлекательная программа, а также возможность увидеть избранные ленты на «Фестивале блокбастеров» и премьерный показ картины «Гоголь. Начало». В Охта Lab все пришедшие встретятся и зададут интересующие вопросы самому перспективному режиссеру мира по версии журнала «Variety» Анне Меликян и писателю Александру Цыпкину, рассказами которого зачитываются Константин Хабенский и Данила Козловский. Они расскажут о новом фильме «Про любовь. Только для взрослых», который выходит на широкий экран 1 сентября.
27 августа
20:00
музей «Эрарта»
Концерт «Аигел»
В воскресенье на одной из площадок музея выступит изрядно нашумевший в последнее время дуэт «Аигел», который даст сольный концерт и презентует клип «Татарин» и новый сингл «Буш Баш».
Творческий дуэт объединил казанскую поэтессу и певицу Айгель Гайсину и петербургского электронного музыканта, участника «Елочных игрушек», «2H Company» и «СБПЧ», Илью Барамия.
В воскресенье на одной из площадок музея выступит изрядно нашумевший в последнее время дуэт «Аигел», который даст сольный концерт и презентует клип «Татарин» и новый сингл «Буш Баш».
Творческий дуэт объединил казанскую поэтессу и певицу Айгель Гайсину и петербургского электронного музыканта, участника «Елочных игрушек», «2H Company» и «СБПЧ», Илью Барамия.
276 августа
20:00
Всероссийская акция «Ночь кино»
В пяти петербургских кинотеатрах («Родина», «Восход», «Ленфильм», «Мираж на Большом» и «Мираж Синема» в Колпине) пройдет всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой бесплатно покажут фильмы, которые были выбраны с помощью народного голосования. Это картины «Кухня. Последняя битва», «Время первых», «28 панфиловцев» и «Снежная королева — 3: Огонь и лед».
В пяти петербургских кинотеатрах («Родина», «Восход», «Ленфильм», «Мираж на Большом» и «Мираж Синема» в Колпине) пройдет всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой бесплатно покажут фильмы, которые были выбраны с помощью народного голосования. Это картины «Кухня. Последняя битва», «Время первых», «28 панфиловцев» и «Снежная королева — 3: Огонь и лед».
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