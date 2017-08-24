Уикенд в Петербурге: с 24 по 27 августа

26 августа 21:00 Клуб «Танцплощадка»

Вечеринка в честь фестиваля документального кино Beat Film Festival



На площадке клуба будет объявлена программа фестиваля этого года и показан один из главных хитов московского Beat Film Festival «Дай мне будущее» о выступлении группы Major Lazer (проект одного из самых востребованных диджеев мира Diplo) на Кубе, премьера которого состоялась на фестивале «Санденс». Фильм выйдет в прокат во всем мире осенью этого года. Показ продолжит тематическая вечеринка, на которой выступит дуэт петербургских музыкантов, играющих в стиле хаус, Журавлева и Тягунина — «Полиритм».