Дима Билан и IOWA дадут бесплатные концерты на Дворцовой площади

3 сентября Петербург во второй отпразднует международный День благотворительности масштабной социальной акцией «Будь с городом!», направленной на развитие благотворительных инициатив и проведение просветительских и социальных мероприятий, а также поддержку добрых начинаний, развитие солидарности, взаимопонимания и социального диалога.

В 17.00 на Дворцовой площади выступят Дима Билан, группы IOWA, «Полюса», Vougal и другие звезды эстрады. Вход свободный.

Кроме того, на главной площади города можно будет увидеть документальный спектакль нашего номинанта премии «Топ 50» Михаила Патласова «Неприкасаемые». В нем вместе с актерами ведущих театров Петербурга играют бездомные.

Также в программе квесты, выставка-презентация благотворительных фондов, мастер-классы и лекции в рамках образовательной программы «Живи без страха», посвященной проблеме диагностики и лечения онкологических заболеваний. Более подробно о программе фестиваля можно узнать здесь.

Помимо этого, любой желающий сможет поддержать благотворительные фонды, отправив sms на короткий номер, либо заполнив специальную форму на сайте, либо внеся пожертвование в специальные терминалы, которые будут установлены 3 сентября на Дворцовой площади. Все средства, собранные на мероприятиях проекта «Будь с Городом!» будут направлены в петербургские благотворительные фонды:

1. Благотворительный фонд «Острова», созданный с целью помогать людям с редким генетическим заболеванием— муковисцидозом.

2. Общественная организация «Ночлежка», которая помогает бездомным людям вернуться к обычной жизни.

3. Фонд помощи больным раком «АдВита», который помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями.