На Невском собралась очередь из 2 тысяч человек за автографом Джорджа Мартина

У парка культуры и чтения «Буквоед» на Невском проспекте собралась очередь из 2000 человек. Она заканчивается в районе Итальянской улицы. Петербуржцы пришли на автограф-сессию с писателем Джорджем Мартиным — автором серии книг «Песнь льда и пламени», которые легли в основу сериала HBO «Игра престолов».

 

Толпу развлекают специально пришедшие аниматоры в костюмах героев шоу — Дейенерис Тарганиен, Мелисандры, Тириона Ланнистера, Сансы Старк, Арьи Старк и Маргери Тирелл.

 

Магазин приостановил запуск людей до 16:00 из-за слишком большого количества желающих. Посетителям начали выдавать номерки.

Мимо пришедших на сессию проходит специальный разносчик, который продает кукурузу и лимонад (100 и 150 рублей соответственно).

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