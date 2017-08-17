У парка культуры и чтения «Буквоед» на Невском проспекте собралась очередь из 2000 человек. Она заканчивается в районе Итальянской улицы. Петербуржцы пришли на автограф-сессию с писателем Джорджем Мартиным — автором серии книг «Песнь льда и пламени», которые легли в основу сериала HBO «Игра престолов».