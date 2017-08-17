На Невском собралась очередь из 2 тысяч человек за автографом Джорджа Мартина
У парка культуры и чтения «Буквоед» на Невском проспекте собралась очередь из 2000 человек. Она заканчивается в районе Итальянской улицы. Петербуржцы пришли на автограф-сессию с писателем Джорджем Мартиным — автором серии книг «Песнь льда и пламени», которые легли в основу сериала HBO «Игра престолов».
Толпу развлекают специально пришедшие аниматоры в костюмах героев шоу — Дейенерис Тарганиен, Мелисандры, Тириона Ланнистера, Сансы Старк, Арьи Старк и Маргери Тирелл.
Магазин приостановил запуск людей до 16:00 из-за слишком большого количества желающих. Посетителям начали выдавать номерки.
Мимо пришедших на сессию проходит специальный разносчик, который продает кукурузу и лимонад (100 и 150 рублей соответственно).
Напомним, в июне у магазина «Буквоед» собралась гигантская очередь из поклонников солиста группы Rammstein Тилля Линдерманна, который представил в Петербурге свой сборник стихов.
Никита Богданов, Юлия Градинару.
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