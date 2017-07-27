с 28-27 июля-августа МИСП ХХ-ХХI веков

Выставка «Конфликт/Испытание»



В пятницу в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП) стартует экспозиция, посвященная стрит-арту. Ее разделят на две части. Во внутреннем дворе музея покажут переосмысленные в работы уличных художников классические петербургские полотна ХХ века. В залах МИСПа продемонстрируют различные направления и эволюцию стилей в стрит-арте, а также документальный фотопроект о нем. В выставке примут участие уличные художники Алексей Лука, Матвей Кайф, Максим Има, Павел Rtue, Александр Trun, команда Осколки и другие.