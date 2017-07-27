Фестивали Present Perfect и «Усадьба Jazz», новый фильм Софии Копполы и байопик о Тупаке Шакуре в кино, а также парад кораблей и салют в честь Дня ВМФ – как весело провести последние выходные июля в городе.
Уикенд в Петербурге с 27 по 30 июля
с 27 июля
Фильм «Взрывная блондинка» / Atomic Blonde
Роковая блондинка, 41-летняя обладательница премии «Оскар» Шарлиз Терон в роли британского суперагента под песни New Order прыгает через Берлинскую стену то в ГДР, то в ФРГ, параллельно пытаясь узнать, кто из ее коллег – завербованный шпион.
Роковая блондинка, 41-летняя обладательница премии «Оскар» Шарлиз Терон в роли британского суперагента под песни New Order прыгает через Берлинскую стену то в ГДР, то в ФРГ, параллельно пытаясь узнать, кто из ее коллег – завербованный шпион.
с 27 июля
Фильм «Роковое искушение» / The Beguiled
В ироничном ремейке вестерна 1970-х Колин Фаррелл в роли раненого офицера-северянина с легкой руки Софии Копполы оказывается под сенью девушек-южан — в похожем на рай уединенном пансионе-особняке (успевшем также стать локацией для съемок презентации альбома Lemonade Бейонсе) под руководством Николь Кидман и Кирстен Данст.
В ироничном ремейке вестерна 1970-х Колин Фаррелл в роли раненого офицера-северянина с легкой руки Софии Копполы оказывается под сенью девушек-южан — в похожем на рай уединенном пансионе-особняке (успевшем также стать локацией для съемок презентации альбома Lemonade Бейонсе) под руководством Николь Кидман и Кирстен Данст.
с 27 июля
Фильм «2pac: Легенда» / All Eyez on Me
Байопик о знаменитом рэпере Тупаке Шакуре – воплощении гетто-варианта американской мечты. Выходец из криминального района с разборками, стрельбой и наркотиками становится одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.
Байопик о знаменитом рэпере Тупаке Шакуре – воплощении гетто-варианта американской мечты. Выходец из криминального района с разборками, стрельбой и наркотиками становится одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.
с 27-28 июля-автгуст
Мраморный дворец
Выставка «Сайарсизм»
В Мраморном дворце Русского музея открывается персональная выставка Сергея Дождя — современного российского художника и теоретика искусства. Экспозиция посвящена «сайарсизму» — направлению науки о внутреннем пространстве. На выставке будет представлено около 70 произведений художника последних лет. Среди них — работы «Темный абстрактный крест» и «Надкушенный черный квадрат», который автор подарил Русскому музею.
В Мраморном дворце Русского музея открывается персональная выставка Сергея Дождя — современного российского художника и теоретика искусства. Экспозиция посвящена «сайарсизму» — направлению науки о внутреннем пространстве. На выставке будет представлено около 70 произведений художника последних лет. Среди них — работы «Темный абстрактный крест» и «Надкушенный черный квадрат», который автор подарил Русскому музею.
с 28-27 июля-августа
МИСП ХХ-ХХI веков
Выставка «Конфликт/Испытание»
В пятницу в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП) стартует экспозиция, посвященная стрит-арту. Ее разделят на две части. Во внутреннем дворе музея покажут переосмысленные в работы уличных художников классические петербургские полотна ХХ века. В залах МИСПа продемонстрируют различные направления и эволюцию стилей в стрит-арте, а также документальный фотопроект о нем. В выставке примут участие уличные художники Алексей Лука, Матвей Кайф, Максим Има, Павел Rtue, Александр Trun, команда Осколки и другие.
В пятницу в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП) стартует экспозиция, посвященная стрит-арту. Ее разделят на две части. Во внутреннем дворе музея покажут переосмысленные в работы уличных художников классические петербургские полотна ХХ века. В залах МИСПа продемонстрируют различные направления и эволюцию стилей в стрит-арте, а также документальный фотопроект о нем. В выставке примут участие уличные художники Алексей Лука, Матвей Кайф, Максим Има, Павел Rtue, Александр Trun, команда Осколки и другие.
с 27-30 июля
Фестиваля Present Perfect
Международный фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect в этом году пройдет на нескольких основных площадках, а также в петербургских клубах. «Пре-активация» начнется 27 июля с участием голландского проекта Red Light Radio, который разместит свою временную студию в «Танцплощадке». На следующий день там состоится официальная pre-party. В пятницу же стартует образовательный блок на острове «Новая Голландия» и концерт с участием лондонского саунд-продюсера Actress. Главное событие всей программы — субботний двадцатичасовой музыкальный рейв в Музее cтрит-арта с участием The Black Madonna и других. Одну из сцен займет онлайн-проект Boiler Room. В воскресенье пройдет официальная Afterparty.
Международный фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect в этом году пройдет на нескольких основных площадках, а также в петербургских клубах. «Пре-активация» начнется 27 июля с участием голландского проекта Red Light Radio, который разместит свою временную студию в «Танцплощадке». На следующий день там состоится официальная pre-party. В пятницу же стартует образовательный блок на острове «Новая Голландия» и концерт с участием лондонского саунд-продюсера Actress. Главное событие всей программы — субботний двадцатичасовой музыкальный рейв в Музее cтрит-арта с участием The Black Madonna и других. Одну из сцен займет онлайн-проект Boiler Room. В воскресенье пройдет официальная Afterparty.
с 28-30 июля
«Экспофорум»
Фестиваль «Старкон»
В пятницу стартует фестиваль современной популярной культуры «Старкон» и научная конференция «Парсек». Ведущими «Старкона» в этом году будут актер Сергей Дружко и спортивный комментатор Виктор Гусев. Для любителей поп-культуры обещают сотни разных активностей. Например, соорудят 35 интерактивных стендов, посвящённых вселенным «Звездных войн», Толкина, «Доктора Кто», «Ведьмака», комиксов и фильмов Marvel. Научная зона объединит «образцы космической техники», роботы и нейродевайсы, в том числе настоящий марсоход. Лекторий проекта, он же – конференция «Парсек» – включит 60 докладов про космос, космонавтику, кибернетику. Полная программа на сайте фестиваля.
В пятницу стартует фестиваль современной популярной культуры «Старкон» и научная конференция «Парсек». Ведущими «Старкона» в этом году будут актер Сергей Дружко и спортивный комментатор Виктор Гусев. Для любителей поп-культуры обещают сотни разных активностей. Например, соорудят 35 интерактивных стендов, посвящённых вселенным «Звездных войн», Толкина, «Доктора Кто», «Ведьмака», комиксов и фильмов Marvel. Научная зона объединит «образцы космической техники», роботы и нейродевайсы, в том числе настоящий марсоход. Лекторий проекта, он же – конференция «Парсек» – включит 60 докладов про космос, космонавтику, кибернетику. Полная программа на сайте фестиваля.
28, 29 июля
20:00
Новая сцена Александринского театра
Спектакль «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей»
В рамках летнего фестиваля искусств «Точка доступа» швейцарский режиссер Борис Никитин (кстати, потомок Афанасия Никитина) покажет свой спектакль-размышление о вере. В постановке делается предположение, что апостол Фома не прикасался к ранам Христа
В рамках летнего фестиваля искусств «Точка доступа» швейцарский режиссер Борис Никитин (кстати, потомок Афанасия Никитина) покажет свой спектакль-размышление о вере. В постановке делается предположение, что апостол Фома не прикасался к ранам Христа
29 июля
ЦПКиО
Фестиваль «Усадьба Jazz»
В эту субботу, 29 июля, в ЦПКиО пройдет петербургская версия самого крупного российского джазового опен-эйра. В программе – выступление лауреата «Грэмми», гитариста Джона Сколфилда, концерты «Аукциона» и «Меджикул», а также джем-сессия от завсегдатаев бара The Hat. Подробнее о фестивале читайте в нашем гиде. Билеты и полная программа на официальном сайте «Усадьба Jazz».
В эту субботу, 29 июля, в ЦПКиО пройдет петербургская версия самого крупного российского джазового опен-эйра. В программе – выступление лауреата «Грэмми», гитариста Джона Сколфилда, концерты «Аукциона» и «Меджикул», а также джем-сессия от завсегдатаев бара The Hat. Подробнее о фестивале читайте в нашем гиде. Билеты и полная программа на официальном сайте «Усадьба Jazz».
29 июля
18:00
Главный штаб Эрмитажа
Июльские «Диалоги»
Ежемесячные «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» на этот раз снова пройдут в Главном штабе Эрмитажа. В публичных дискуссиях примут участие вдова первого президента России Наина Ельцина, кинорежиссер Александр Сокуров, генеральный директор проекта Meduza Галина Тимченко, медиаменеджер Демьян Кудрявцев, декан факультета истории искусств Европейского университета Илья Доронченков и директор Центра современной культуры «Гараж» Антон Белов. Как всегда, вход на мероприятие свободный.
Ежемесячные «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» на этот раз снова пройдут в Главном штабе Эрмитажа. В публичных дискуссиях примут участие вдова первого президента России Наина Ельцина, кинорежиссер Александр Сокуров, генеральный директор проекта Meduza Галина Тимченко, медиаменеджер Демьян Кудрявцев, декан факультета истории искусств Европейского университета Илья Доронченков и директор Центра современной культуры «Гараж» Антон Белов. Как всегда, вход на мероприятие свободный.
29, 30 июля
«Лендок»
Спектакль «Злачные пажити»
Актриса и режиссер Юлия Ауг в рамках летнего фестиваля искусств «Точка доступа» покажет в родном Петербурге премьеру своей хоррор-постановки «Злачные пажити». Спектакль-дилогия с участием артистов новосибирского театра «Старый дом» основан на двух рассказах Анны Старобинец.
Актриса и режиссер Юлия Ауг в рамках летнего фестиваля искусств «Точка доступа» покажет в родном Петербурге премьеру своей хоррор-постановки «Злачные пажити». Спектакль-дилогия с участием артистов новосибирского театра «Старый дом» основан на двух рассказах Анны Старобинец.
29, 30 июля
Лофт-проект «Этажи»
Независимая ярмарка современного искусства
В Лофт-проекте «Этажи» в выходные пройдет пятая Седьмая независимая ярмарка современного искусства, организаторами которой стали молодые петербургские художники и кураторы, в числе которых Лизавета Матвеева и Анастасия Скворцова. Мероприятие организовано в формате игры — последний этаж здания на Лиговском проспекте превратится в урбанистическое пространство, жителями которого являются различные городские группы: от субкультурных объединений до музыкальных банд. Авторы работ будут взаимодействовать с посетителями через перфомансы.
В Лофт-проекте «Этажи» в выходные пройдет пятая Седьмая независимая ярмарка современного искусства, организаторами которой стали молодые петербургские художники и кураторы, в числе которых Лизавета Матвеева и Анастасия Скворцова. Мероприятие организовано в формате игры — последний этаж здания на Лиговском проспекте превратится в урбанистическое пространство, жителями которого являются различные городские группы: от субкультурных объединений до музыкальных банд. Авторы работ будут взаимодействовать с посетителями через перфомансы.
29 июля
музей-квартира Бродского
Спектакль «Brodsky.Retweet»
В петербургской квартире Бродского 29 июля пройдут два актерских перфоманса «Brodsky.Retweet», созданных на основе стихотворений нобелевского лауреата по литературе. Их прочитает экс-актер театра «Практика» Павел Михайлов. Представление пройдет под музыку «АукцЫона» и Альфреда Шнитке.
В петербургской квартире Бродского 29 июля пройдут два актерских перфоманса «Brodsky.Retweet», созданных на основе стихотворений нобелевского лауреата по литературе. Их прочитает экс-актер театра «Практика» Павел Михайлов. Представление пройдет под музыку «АукцЫона» и Альфреда Шнитке.
29 июля
Наб. Карповки, 2 и «Пляж» на Южной дороге, 4
Фестиваль «Твоя вода»
На Петроградской стороне впервые пройдет фестиваль, посвященный воде. В программе – тест-драйв байдарок, sup-серфинг, кинопоказы на воде, лодочные гонки и поездки на гидроциклах, лекторий с дебатами и лекциями об истории и культуре использования воды, фудкорт, арт-объекты, катание на катамаранах и водных велосипедах, зорбы, водный волейбол, гидроциклы и флайборды.
На Петроградской стороне впервые пройдет фестиваль, посвященный воде. В программе – тест-драйв байдарок, sup-серфинг, кинопоказы на воде, лодочные гонки и поездки на гидроциклах, лекторий с дебатами и лекциями об истории и культуре использования воды, фудкорт, арт-объекты, катание на катамаранах и водных велосипедах, зорбы, водный волейбол, гидроциклы и флайборды.
30 июля
День ВМФ
В этом году в День военно-морского флота в Петербурге в 10:00 начнется парад кораблей. Одновременно на Дворцовой площади стартует выставка якорей, а с полудня там будут выступать артисты от Людмилы Сенчиной до Родиона Газманова. В 20:00 на сцену выйдет Вячеслав Бутусов, а в 20:30 его сменит «Хор Турецкого», который проведет для собравшихся «народное караоке». В 22:30 на пляже Петропавловской крепости начнется фейерверк. Более подробная программа здесь.
В этом году в День военно-морского флота в Петербурге в 10:00 начнется парад кораблей. Одновременно на Дворцовой площади стартует выставка якорей, а с полудня там будут выступать артисты от Людмилы Сенчиной до Родиона Газманова. В 20:00 на сцену выйдет Вячеслав Бутусов, а в 20:30 его сменит «Хор Турецкого», который проведет для собравшихся «народное караоке». В 22:30 на пляже Петропавловской крепости начнется фейерверк. Более подробная программа здесь.
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