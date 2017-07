с 27 июля

Фильм «2pac: Легенда» / All Eyez on Me



Байопик о знаменитом рэпере Тупаке Шакуре – воплощении гетто-варианта американской мечты. Выходец из криминального района с разборками, стрельбой и наркотиками становится одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.