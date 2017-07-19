В Муринском парке разобьют «сад ощущений» для незрячих

По планам на территории парка появятся лыжероллерная трасса вдоль Муринского ручья. Парковый пруд очистят и укрепят его откосы, также обустроят входы и детские площадки. В городе впервые появится «сад ощущений» — зона для слабовидящих. В высоких деревянных контейнерах посадят душистые растения — чабрец, мяту, шалфей душистый, ромашку душистую, ягель и другие виды, которые также будут интересны на ощупь незрячим горожанам.