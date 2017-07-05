Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище

Почетный гражданин Петербурга, писатель, киносценарист Даниил Гранин предположительно будет похоронен на Комаровском кладбище рядом с супругой.

Об этом «Фонтанке» 5 июля сообщили близкие Гранина. Дата и время траурной церемонии и гражданской панихиды будут известны позднее.

Последние дни писатель находился в клинике.

«Врачи делали все, что могли. Уход за ним был превосходным. Но, к сожалению, 98 лет есть 98 лет», – сказал директор Фонда имени Лихачева Александр Кобак.

Даниил Гранин скончался в одной из петербургских больниц. Об этом стало известно в ночь на 5 июля.

 Даниил Гранин – автор знаменитой «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем), романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» и многих других. Писатель продолжал работать до последних месяцев, активно участвовал в общественной жизни и высказывался по актуальным вопросам перспектив развития нашего города и морально-нравственного состояния общества. Он был инициатором создания в Ленинграде в 1987 году первого в Советском Союзе «Общества милосердия», которое возрождало традиции благотворительности.

По материалам «Фонтанки». 

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