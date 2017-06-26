Милана и Александр Кержаковы — Михаилу Боярскому: «Звезды должны помогать детям»

Михаил: Артистов, занимающихся благотворительностью, часто обвиняют в корыстных мотивах, стремлении распиариться. Что вы думаете по этому поводу?

Милана: Вообще, первые несколько лет Саша не афишировал свою помощь больнице. Рассказал о том, что делает, в интервью для документального фильма про спортсменов-меценатов: к нему пришел репортер, который уже был неплохо осведомлен, — побеседовал с врачами, с детьми, их родителями. Это личное дело каждого — помогать открыто или инкогнито, с фондом сотрудничают несколько анонимных спонсоров, мы уважаем их право на приватность. А вот как раз знаменитости, на мой взгляд, должны использовать свой статус и доставшуюся им славу для привлечения внимания к проблемам общества, поэтому в публичной благотворительности я не вижу ничего зазорного. То есть если спортсмен может рекламировать кроссовки и газировку, почему он не может «рекламировать» добрые и правильные дела?

Александр: Конечно, есть и те, кто зарабатывает имя или реанимирует таким образом ушедшую популярность, но ведь эти люди сами все про себя знают и наедине с совестью терзаются из-за собственной ничтожности. Я же предпочитаю жить так, чтобы к самому себе вопросов не было, чтобы можно было своими делами гордиться, а не стыдиться их. Наш с Миланой дом — настоящий штаб фонда, мы постоянно обсуждаем какие-то вопросы, программы, у нее миллион идей. Я очень счастлив, что со своим любимым, родным человеком могу разделить и жизнь, и общее, большое дело. А на обвинения в свою сторону мы внимания не обращаем — закаленные. Гораздо более ценно видеть, как счастлив ребенок, которому ты помог, чем оправдываться, почему ты потратил столько-то денег на организацию аукциона и почему ты просто не отдашь все, что сам имеешь.

Михаил: Это случается со всеми узнаваемыми и популярными людьми. Мне вот приходили и приходят кипы писем с просьбами и даже требованиями о помощи: люди шлют УЗИ и рентгеновские снимки, справки, фотографии детей и родственников, некоторые стыдят, что пока я так хорошо живу, им нечего есть. Я поначалу исправно отправлял средства, а потом узнал, что работают целые корпорации по вымоганию денег, люди зарабатывают таким образом миллионы. И я склонен верить, что не раз попадался на удочку мошенников. Потому что только однажды получил обратную связь. Мне написал украинец, что ему не хватает денег на дрова зимой. Я отправил некую сумму, а вскоре получил открытку с подписью: «Спасибо, я согрелся!» Наверняка ты тоже ежедневно получаешь письма и СМС? Как удается стойко отказывать?

Александр: Невероятно сложно. С появлением мессенджеров и соцсетей люди стали буквально заваливать меня письмами по электронной почте, в «Вотсапе», «Фейсбуке», директе «Инстаграма». И отказывать в помощи, глядя на фото ребенка, очень трудно, потом еще и места себе не находишь. Но и всем помочь невозможно. Поэтому я принял решение: не читаю всех этих посланий. Отказаться от того, что имеешь, и раздать нуждающимся — это утопия. Для того чтобы помощь была не хаотичной, а системной, создан фонд, в котором обязательно обрабатываются все запросы и обращения. И он работает вполне успешно.

Михаил: А что такое успех для благотворительного фонда? Существует ли в этой деятельности конкуренция?

Милана: Успех для такой организации — это оказывать реальную адресную помощь. Видеть, как больные дети получают лечение, как ребята с синдромом Дауна социализируются, как в неимущей многодетной семье появляются стиральная машина и электрическая плита. Что касается конкуренции, не поверите, но да, существует. Я и сама сначала не верила, люди, не понимая дикости ситуации, говорили: «У вас на аукционе был практически такой же лот, как у нас! И пригласили вы этих и вот этих гостей из нашего списка, вы у нас клиентов забираете!» Понимаете, «клиентов»! Когда к нам с Сашей обращаются за базами данных наших друзей, мы спокойно предоставляем, нам не жалко.

Александр: Вся эта ситуация возвращает к вопросу об искренности намерений. Люди рассматривают благотворительность как бизнес или разыгрывают светскую карту. Мне же, честно скажу, соревнований, побед и славы хватает в спорте, а через фонд я стараюсь отблагодарить этот мир за то, что имею сам, и помочь тем, кто этого лишен.