Из-за мощного урагана в Москве погибли минимум 11 человек

Число погибших в результате мощного урагана в Москве, по данным нескольких информационных агентств, достигло 11 человек. И это не окончательная цифра: число жертв пока достоверно подтвердить столичные власти не могут.

Представители управления Следственного комитета по Москве ранее подтвердили гибель шестерых человек. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем твитере выразил соболезнования погибшим и пострадавшим, не став уточнять данные о жертвах.

В разных районах Москвы днем 29 мая прошел сильный дождь, который сопровождался порывами ветра до 20 метров в секунду. В столице повалены стихией на землю сотни деревьев, а также светофоров, рекламных щитов и так далее.