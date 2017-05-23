В Петербурге создадут первый российский солнцемобиль

В России появится первый электромобиль на солнечных батареях Polytech Solar. Разработкой солнцемобиля занимаются инженеры Политехнического университета, которым оказывает финансовую помощь Министерство промышленности и торговли России.

Polytech Solar будет весить около 200 килограммов. Его максимальная скорость будет не более 150 километров в час. Автомобиль будет получать электроэнергию от солнечных панелей, установленных на крыше.

Команда проекта Polytech Solar уже в 2017 году собирается устроить тест-драйв солнцемобилю в гонках в Австралии.