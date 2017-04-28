Лев Лурье анонсировал тему второго фестиваля Довлатова «День Д»

Историк Лев Лурье анонсировал второй фестиваль «День Д» памяти Сергея Довлатова. В этом году он получит название «День – Д -1967», пройдет в начале сентября и будет посвящен «второй оттепели». Время между смещением Хрущева осенью 1964 года и вводом войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968.

В рамках фестиваля пройдет выставка Нью-Йоркского фотохудожника Натальи Шарымовой, давней знакомой Довлатова. Организаторы обещают ретроспективу ленинградского кино и фильмов 1960-х годов, лекторий, квесты и экскурсии для любителей творчества Сергея Довлатова. Среди гостей ожидают выступления режиссера Сергея Соловьева и поэта и писателя Владимира Войнович.

Финальной точкой фестиваля, по традиции, станет праздник на улице Рубинштейна.

Напомним, первый фестиваль «День Д» прошел в Петербурге в прошлом году в честь 75-летия со дня рождения писателя. В рамках события на улице Рубинштейна установили памятник Сергею Довлатову, устроили джазовый концерт и уличный спектакль по сочинениям прозаика. Также в музее Эрарта открыли выставку Нины Аловерт про «Нового Американца» и выставили иллюстрации Михаила Гавричкова к «Заповеднику» и «Зоне». Фестиваль посетили Елена и Екатерина Довлатовы, жена и дочь автора, живущие в Нью-Йорке.

Средства на «День Д» были собраны с помощью горожан.