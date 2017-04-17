В апрельских «Диалогах» сразятся Ирина Прохорова и Noize MC

Просветитель, глава издательского дома «Новое литературное обозрение», сестра миллиардера Ирина Прохорова – против рэпера Noize MC. Так выглядит самая интригующая дискуссия, которая состоится 22 апреля в Главном Штабе Эрмитажа в рамках проекта «Диалоги». Другие спикеры – политолог Кирилл Рогов и социолог Григорий Юдин, критик Александр Гаврилов и подруга Бродского Эллендея Проффер Тисли.

«Диалоги» 22 апреля в Главном Штабе Эрмитажа начнутся с дискуссии издателей: Александр Гаврилов будет полемизировать с Эллендеей Проффер Тисли. Гаврилов – критик, бывший редактор книжного приложения «Независимой газеты», в 2013 стал сооснователем сервиса Ridero. Умная система позволяет печатать книги по принципу «сделай сам» – писатель загружает электронную копию в интернет, читатель заказывает платную распечатку. Издательство «Ардис» Эллендеи Проффер Тисли и её мужа Карла Проффера в семидесятых годах прошлого века тоже было настоящим прорывом – но не технологическим, а интеллектуальным. Супруги печатали запрещённую в Советском Союзе литературу от Булгакова до Войновича, самоотверженно переводили её на английский, лично помогали писателям. Именно Профферы приютили Бродского и Сашу Соколова после их переезда в США.

Герои второго диалога – политолог Кирилл Рогов и социолог Григорий Юдин. Рогов окончил МГУ, как специалист по русской культуре XVIII века, но с конца 1990-х ушёл в журналистику. Он создавал сайт Polit.ru, работал заместителем главного редактора «Коммерсанта», с 2007 по 2015 годы являлся старшим научным сотрудником Института экономической политики имени Гайдара. Будучи уволен оттуда за публикацию статьи «Может ли путиномика выжить», он открыл на сайте «Открытого университета» курс «Большой транзит: логики политической истории России, 1985–1999». Григорий Юдин – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, один из самых перспективных молодых преподавателей «Вышки». Интересуется философскими аспектами социологии, публикуется на сайте Republic.ru, ведёт лекции на проекте Arzamas. В 2016 году рассказал, как взломать американскую избирательную систему.

Участники третьего диалога вряд ли нуждаются в представлении. Просветитель, глава издательского дома «Новое литературное обозрение», сестра миллиардера Ирина Прохорова сразится с эпатажным рэп-исполнителем Noize MC, автором песен «Капитал» и «Мерседес S666».

Темы дискуссий уточняется и будут опубликованы на днях.

«Диалоги» – некоммерческий проект петербургского движения «Открытая библиотека». Раз в месяц на разных культурных площадках Северной столицы встречаются писатели, режиссёры, журналисты, благотворители, чтобы обсудить самые острые культурные темы. Гостями проекта выступали телеведущий Владимир Познер, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, режиссёр Кирилл Серебренников и другие.

«Диалоги» пройдут с 18.00 по 21.00 по адресу: Дворцовая площадь, 6-8.

Вход свободный.

По материалам «Фонтанки.ру»