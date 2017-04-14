Стало известно, когда Яхтенный мост откроют для петербуржцев

Яхтенный мост откроют для петербуржцев 7 мая во время матчей «Зенита» на «Стадионе Санкт-Петербург». А торжественная церемония запланирована на 26 мая — как подарок ко Дню города

Известно, что пробный пуск движения по новому Яхтенному мосту назначен на 14 апреля. А рабочее движение планируется начать 1 июня.

Сейчас специалисты завершают работы: асфальтируют мост, устанавливают ограждения и монтируют освещение.

В пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина отмечают, что на открытии Яхтенного моста, который строят к Кубку Конфедераций-2017 и Чемпионату мира-2018, приглашены представители ФИФА.

Добавим, что мост в створе Яхтенной улицы нужен для того, чтобы помочь зрителям добраться к стадиону «Зенит-Арена» со стороны Приморского района.

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