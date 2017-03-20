СМИ: российские банкоматы атакует новый вирус, похищающий деньги

Российские банкоматы атакует новый тип вируса, похищающий деньги. Им были поражены устройства крупнейшего производителя банкоматов — NCR, поэтому опасность может коснуться любого банка.

Особенность вируса заключается в том, что он нацелен не на средства клиентов, а на деньги в самом банкомате: после введения определенного кода пораженное устройство выдает все крупные купюры, сказано в рассылке Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCert).

Вирус невозможно отловить с помощью антивирусов – у него нет файлового тела. А жить в оперативной памяти банкомата он может неограниченное время. В нашей стране такую мошенническую схему нашли впервые, хотя в других странах подобные вирусы уже обнаруживали.

Пока не найден простой способ борьбы с вирусом. Эксперты полагают, что с ним поможет справиться перезагрузка, но это отнимает слишком много времени и вредит банкоматам. Поэтому на данный момент банкиры могут только страховать банкоматы от хищений – что только на руку мошенникам.