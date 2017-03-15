В конце ноября на «Новой Голландии» заработал каток площадью 2000 кв м. Рядом разместился павильон для проката и обслуживания коньков с камерой хранения, кофейней и местами для переодевания. Каток имел натуральное ледяное покрытие, которое, благодаря особой системе охлаждения (подобные используются на Олимпийских играх) может выдерживать температуру до +10 С.

Сегодня, 15 марта, — официальный последний день работы катка перед весной. Впереди организаторы обещают вечеринки с Tornado Wallace и Tim Sweeney в «Кузне», долгожданное открытие пространства «Бутылка», один суперсекретный арт-объект и летние пикники на траве! А мы пока вспоминаем каток в самых ярких снимках горожан в Инстаграме.