Депутаты одобрили законопроект о запрете нелепых имен

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий давать детям необычные имена. Свой голос за него отдали 377 депутатов, трое воздержались.

Законопроект сенатора Валентины Петренко ограничивает право родителей использовать в именах новорожденных цифры, знаки препинания и различные символы, ненормативную лексику, должности и аббревиатуры.

Оценивать имена будут сотрудники ЗАГСов, а родители смогут оспорить их решение в суде.

Поводом для создания законопроекта стал реальный случай — мальчика назвали БОЧ рВФ 260602 — что означает «Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года». Органы ЗАГС отказались выдавать ребенку документы — он живет без свидетельства о рождении.

Законопроект был внесен в прошлом созыве Госдумы, однако до рассмотрения дошел только сейчас.

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