Михаил Пиотровский: «Спасибо ситуации вокруг Исаакия и Шнуру»
Глава Союза музеев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью поблагодарил лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова за его позицию по Исаакиевскому собору.
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Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский
Спасибо ситуации вокруг Исаакия и Шнуру — слово «музей» стало произноситься с большой буквы. Еще недавно под музеем в общественном сознании подразумевалось либо что-то такое скучное и поганое, либо сокровище, которое надо забрать».
Напомним, что в феврале Сергей Шнуров написал стихотворение о передаче Исаакиевского собора РПЦ с ироничными строками «Подавай, видишь ли, им музеи… /А людям, может, негде молиться». После того, как Instagram заблокировал запись, подруга рок-музыканта Ксения Собчак запустила флешмоб в поддержку его стихотворного произведения. Запись в итоге восстановили.
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