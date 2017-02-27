Петербургские художники сожгли на Масленицу чучела патриархата и гомеопатии

Петербургские художники из арт-группы «Родина» сожгли на Масленицу чучела ксенофобии, милитаризма, патриархата, депрессии, гомеопатии, домашнего насилия, прокрастинации, Роскомнадзора и других явлений. Акция «Освобождение от х***и» прошла в воскресенье, 26 февраля, в парке «Екатерингоф».

Из сообщения арт-группы «Родина»

У х***и обычно нет ни обличья, ни формы, ни цвета, ни запаха. И чтобы освободиться от любой х***и, нужно сначала ее материализовать. Поэтому на неделе масленичных гуляний каждый из нас сооружает чучело какой-нибудь х***и – экзистенциальной или политической, кормит, поит, выгуливает его, а потом – в светлый праздник Масленицы – все вместе мы совершаем радостное уничтожение чучел, предавая их очистительному огню».

Ранее активисты группы «Родина» подарили церкви десятки достопримечательностей Петербурга: Гостиный двор, цирк Чинизелли, реку Фонтанку, Медный всадник, магазин «Росал», Мальцевский рынок, пустоту на месте дома Рогова, ТЮЗ, океанариум, родильный дом Снегирева, кафе «Маяк» и даже 78-й отдел полиции. В рамках акции «Передача» они фотографировали баннер с надписью «В дар РПЦ» и крест на селфи-палке на фоне городских объектов.

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