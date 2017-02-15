Ты почти всю жизнь прожил в Петербурге, даже целая глава в книге называется «Код петербуржца», много писал про женщин, в общем-то тоже, получается, местных. А женился на москвичке. Как так?

Карма. Я же после Тибета впал в брак. Там решили меня наградить и выдали москвичку. Женился я, конечно, не на городе. Мы же уже через две недели после знакомства подали прошение в загс, все как в тумане: очнулся, поздняк метаться. Зато мой переезд в Москву позволяет мне постоянно играть в игру «Найди отличия». Самое очевидное: в столице электричества в воздухе в разы больше, а в Питере все как-то разреженно. Когда ты встаешь в девять утра, а солнца еще нет, а в четыре часа дня его уже нет, то понимаешь: «исхода тоже нет, можно расслабиться». Кроме того, в Петербурге нет денег и, к сожалению, особо не предвидится, не так много возможностей для карьерного роста, реального творческого развития. Есть фраза, что известные актеры рождаются где угодно, а умирают в Москве. Если мы назовем пять-шесть известных петербургских имен, станет понятно, что они все свое время проводят в столице. Еще важный момент, и в этом плане Москва очень похожа на Америку: в Питере можно и без денег неплохо устроиться. А в Москве сразу попадешь в такой район, что быстро начнешь зарабатывать.

На женщинах это отражается? Они там все про деньги?

Ой, это какой-то снобизм и штамп — считать, что москвички только и ищут, кто же за них заплатит. Они сами кого хочешь купят. На деле это поиск заботы. Ну вот как мужчина может позаботиться о женщине? Видит он, что она бьется изо всех сил, а машина у нее отечественная, сапоги износились и живет она за МКАДом. Если он не животное, которому плевать, как чувствует себя та, с кем он спит, то захочет улучшить ее положение, элементарно машину нормальную купить и жилье поближе к центру снять. И это не товарно-денежные отношения, это забота. Девушка петербургская — другое дело, особенно в каком-нибудь десятом поколении: квартира у нее есть, да еще и на Каменноостровском, досталась от бабушки, а то, что ремонт тоже от бабушки достался, так это шарм! И дача под Зеленогорском семейная, хоть и ветхая. Учится она на филфаке и любит гулять пешком по открыточного вида набережным, ей автомобиль-то не нужен. И на работу ее пристраивать не надо, потому что уж какая-нибудь работа у нее будет — ее папа учился в гимназии с владельцем некой фирмы, вот в эту фирму она пойдет переводчиком. Пускай много не заработает, но будет тусить в модных местах, потому что всех знает, будет встречаться и на равных общаться с очень интересными людьми, потому что здесь нет кастовости. Как о такой заботиться? Приходится мозги включать.