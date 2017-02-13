Студенты в знак протеста раздали в центре Петербурга книги Есенина и Бальзака

Петербургские студенты-филологи 11 февраля в центре города раздали книги Есенина, Бальзака, Достоевского и других классиков. Так они протестовали против слияния РНБ с московской РГБ.

Протестующие вышли с плакатами «Петербуржцы! Забирайте книги! Москва и их отберет!», к главному зданию РНБ, предлагали прохожим бесплатно взять литературу и рассказывали о возможных последствиях объединения библиотек.

«В 13:00 мы принесли на площадь 50-60 книжек, купленных в букинистическом магазине. Ничего более полезного мы, как студенты, не можем сделать, чтобы привлечь внимание к проблеме. Власти к ней пока абсолютно равнодушны», — отметили организаторы акции.

Ранее студенты-филологи вышли с плакатами против объединения — 10 февраля они устроили акцию у здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.

Напомним, что в СМИ сообщили о планах по слиянию двух библиотек — в этом случае работу потеряют около 400 человек. Персонал выступил строго против объединения, а в феврале библиографа РНБ Татьяну Шумилову уволили — предположительно из-за того, что она подвергла проект критике.

Фото: Елена Кузнецова, fontanka.ru