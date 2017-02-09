Пулково назвали лучшим аэропортом России

Пассажиры назвали Пулково лучшим аэропортом России — он стал лауреатом третьей национальной премии «Воздушные Ворота России».

Победителя выбирали пассажиры путем голосования — они оценивали качество обслуживания. А эксперты сравнивали операционные показатели, транспортную безопасность, неавиационную деятельность аэропортов и другие критерии.

Добавим, что в прошлом году Пулково назвали одним из лучших аэропортов Европы. Рейтинг ASQ (Airport Service Quality) составил Международный Совет Аэропортов (Airport Council International).