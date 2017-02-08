Мороз и сугробы: «Яндекс» реконструировал дуэль Пушкина и Дантеса

К годовщине трагического события «Яндекс» полностью реконструировал день дуэли между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом. Ровно 180 лет назад 8 февраля состоялся поединок, в котором поэт был смертельно ранен.

Авторы видео составили метеомодель, чтобы выяснить, как погодные условия могли повлиять на исход дуэли. В ролике рассказывается, что вечером 8 февраля 1837 года температура снизилась до -22 градусов, стемнело, поэтому Пушкин и Дантес стояли в полумраке и в сугробах. Из-за снега сильно сократилось расстояние между дуэлянтами — секунданты не смогли отмерить 20 полноценных шагов.