Мороз и сугробы: «Яндекс» реконструировал дуэль Пушкина и Дантеса

 К годовщине трагического события «Яндекс» полностью реконструировал день дуэли между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом. Ровно 180 лет назад 8 февраля состоялся поединок, в котором поэт был смертельно ранен.

Авторы видео составили метеомодель, чтобы выяснить, как погодные условия могли повлиять на исход дуэли. В ролике рассказывается, что вечером 8 февраля 1837 года температура снизилась до -22 градусов, стемнело, поэтому Пушкин и Дантес стояли в полумраке и в сугробах. Из-за снега сильно сократилось расстояние между дуэлянтами — секунданты не смогли отмерить 20 полноценных шагов.

 

Напомним, что «Яндекс» может предсказывать погоду в Петербурге с точностью до конкретного района и даже дома с помощью инновационного погодного сервиса «Метеум». Пользователь может выбрать любое время и любое место — главное, чтобы был известен его адрес.

Текст: Анастасия Гасс

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