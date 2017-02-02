Пиотровский рассказал, что Главштаб и Зимний «станут красненькими, как во время революции»

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что 25 октября, в день 100-летия Октябрьской революции, на Дворцовой площади устроят видеомистерию. По словам Михаила Борисовича, Главный штаб и Зимний дворец «станут красненькими, как во время революции».

Также глава Эрмитажа отметил, что главным направлением музея в 2017 году станут выставки и события, связанные с осмыслением 1917 года.

В день Октябрьской революции в музее откроется выставка «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году», где будет рассказана история событий столетней давности. Кроме того, Эрмитаж снимет серию фильмов о «революции в широком понимании, в том числе о революции и контрреволюции».

Ранее Пиотровский в интервью нашему сайту рассказал, что к 25 октября также готовится реконструкция событий: например, во двор Зимнего дворца хотят привезти лошадей и установить поленницы дров. А в Главном штабе развернется выставка, посвященная режиссеру Сергею Эйзенштейну — «как одному из главных создателей мифологии штурма Зимнего».

Также Михаил Борисович добавил, что в музее создадут квест по зданию дворца — его маршрут повторит проход большевиков к залу, в котором собрались члены Временного правительства.

Кроме того, в Эрмитаже покажут выставку «Романовы и революция», которую музей подготовил для филиала в Амстердаме. Но для Петербурга ее изменят — одним из центральных сюжетов станет лазарет, который размещался в Зимнем дворце в годы Первой мировой войны.