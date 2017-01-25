Ольга Георгиевна, расскажите о своем детстве.

Я родилась в 1931 году в Ленинграде, нас было трое детей в семье: я, сестра Валя и брат Юра. Отец работал инженером по бурению в геологической организации «Спецгео», которая обслуживала Наркомат обороны. В 1939 году государственная граница передвинулась на запад, там стали строить оборонительные сооружения, для чего требовалось бурение. В присоединенные районы Польши был командирован отец, мы всей семьей отправились с ним. Работы смещались к северу, и к 22 июня 1941 года мы оказались в столице Литвы Каунасе. Весть о начале войны получили от сослуживца отца, спасшегося от бомбежки и бежавшего к нам из города Кальвария. Мы эвакуировались в течение нескольких часов: на первых двух грузовиках утром выехали женщины и дети, мужчины последовали вечером. Дорога до Ленинграда заняла около трех дней. Мы вернулись в свою квартиру на Театральной площади, рядом с Львиным мостиком, отец снова стал работать в «Спецгео».

В июле и августе государство еще не решалось активно побуждать население к эвакуации, и даже поначалу эвакуироваться было как будто зазорно. Многие просто не верили в то, что немцы смогут дойти до Ленинграда. Отец сразу распорядился, чтобы мы делали продуктовые запасы. Нас с сестрой посылали за крупами, сахаром, керосином. Мы покупали излишек хлеба и делали сухари, впоследствии нас это спасло. В начале сентября город начали бомбить, довольно скоро перестали работать электрическое освещение, общественный транспорт, водопровод и канализация. Время воздушных тревог мы проводили на лестничной площадке в сарае-кладовке с капитальными кирпичными стенами. Там мы читали при коптилке. В Ленинграде ввели комендантский час — по ночам нельзя было находиться на улице без специальных пропусков.