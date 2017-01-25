Власти Петербурга попросили Путина о безвизовом режиме для туристов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко попросил президента Владимира Путина о введении безвизового режима для туристических групп, прибывающих в «Пулково». Путешественникам хотят дать право 72 часа гулять по городу.

Сейчас инициатива находится на рассмотрении секретаря Совбеза России Николая Патрушева и главы МИД Сергея Лаврова. Решение озвучат в ближайшие дни.

Отметим, что такой режим уже действует для пассажиров морских и круизных судов.

Ранее городской комитет по туризму подвел итоги 2016 года. Выяснилось, что в минувшем году число туристов, приехавших в Петербург, превысило число постоянных жителей. Всего наш город посетили 6,9 миллиона человек. При этом население Петербурга — 5,2 миллиона.