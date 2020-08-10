Как жители Петроградской стороны подняли рухнувшую из-за дождя стену девичьего винограда весом в тонну на улице Лизы Чайкиной

«Я был одним из организаторов акции, но весь чат «Петроградской диаспоры» в этом участвовал. Кто-то сбросил в чат фотографию упавшего винограда, мы, естественно, подумали, что это сделали коммунальные службы — некоторые СМИ успели даже написать о том, что это их вина. Мы приехали на место и сразу поняли, что виноград упал из-за дождя — он свернулся в рулон, человеку было бы не под силу это сделать.

Мы решили, что нужно самоорганизоваться и попробовать поднять виноград. Это очень красивое место, рядом с ним постоянно фотографируются — если искать его через Instagram, можно найти миллион кадров. Подумали, что это будет хороший пример, когда люди просто пошли и сделали, не дожидаясь помощи властей — ради своего удовольствия и удовольствия других.

В первую очередь позвонили в жилкомсервис, которые были дружелюбными — сказали, что денег на восстановление у них нет, но они не будут нам мешать, помогут с доступом на крышу и согласованием. Писали мы также в администрацию Петроградского района, которая ответила отпиской с отказом. Сходили и в садово-парковое хозяйство, где нам рассказали, что именно они высаживали виноград в 2009 году, но сейчас средств у них ни на что нет — но по крайней мере пообещали виноград не срубать.

Мы кинули клич в чате и в группе в Facebook, отозвалась Екатерина Карибская, которая рассказала, что они с мужем занимаются кинопрокатом и у них есть вышки — и на следующий день ее супруг Дмитрий приехал к нам. Андрей Либенсон купил кучу перчаток и пакетов — сказал, что сам не сможет прийти, но хочет сделать вот такой вклад.

Через знакомых мы наняли команду альпинистов «Альпми», которые за небольшие деньги согласились повесить тросы на стену — чтобы виноград цеплялся за них, раньше он держался на кирпиче. Когда пришло время виноград поднимать, альпинисты сказали, что сделают это для нас бесплатно. На самом деле, без них ничего бы не получилось — оказалось, что виноград очень тяжелый, ковер высотой 18 метров и шириной 31 метр весил более тонны. Сначала нам помогал один альпинист, потом два, потом пять, а потом больше 10 человек — все они работали за идею и руководили процессом. Человек 20-30 из «Петроградской диаспоры» помогали, распутывали его снизу, убирали сломанные ветки.

В четверг альпинисты начали работать в 14, к 17 подтянулись люди, а разошлись мы около двух ночи. В пятницу работы продолжались с 15 и до десяти вечера.

Я мимо этого места ходил много лет — в школу, когда винограда еще не было, по делам, когда он уже появился. Мы с этим виноградом практически родственники — как и многие из «Диаспоры». Но суть даже не в винограде, а в том, чтобы показать другим людям, что можно улучшать город самостоятельно, объединяться не ради денег или политики, а ради красоты».