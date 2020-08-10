С фасада дома №18 по улице Лизы Чайкиной в Петроградской районе обрушилась гигантская стена из винограда. 10-летняя зеленая конструкция уже давно стала достопримечательностью — чтобы вернуть ее на место, члены сообщества «Петроградская диаспора» вместе с десятком инициативных альпинистов два дня устанавливали тросы и возвращали виноград на место. «Собака.ru» поговорила с организаторами и участниками акции о том, как им это удалось.
Как жители Петроградской стороны подняли рухнувшую из-за дождя стену девичьего винограда весом в тонну на улице Лизы Чайкиной
Ребята!!!! Подняли уже больше половины! Обалдеть!— лиля́ кебáб (@lilydavay) August 6, 2020
Закончат, наверное, совсем в ночи.
В сквере всё ещё стоят люди и наблюдают, поддерживают, фоткают. pic.twitter.com/jVwDsbCBqH
Петр Синдаловский
«Я был одним из организаторов акции, но весь чат «Петроградской диаспоры» в этом участвовал. Кто-то сбросил в чат фотографию упавшего винограда, мы, естественно, подумали, что это сделали коммунальные службы — некоторые СМИ успели даже написать о том, что это их вина. Мы приехали на место и сразу поняли, что виноград упал из-за дождя — он свернулся в рулон, человеку было бы не под силу это сделать.
Мы решили, что нужно самоорганизоваться и попробовать поднять виноград. Это очень красивое место, рядом с ним постоянно фотографируются — если искать его через Instagram, можно найти миллион кадров. Подумали, что это будет хороший пример, когда люди просто пошли и сделали, не дожидаясь помощи властей — ради своего удовольствия и удовольствия других.
В первую очередь позвонили в жилкомсервис, которые были дружелюбными — сказали, что денег на восстановление у них нет, но они не будут нам мешать, помогут с доступом на крышу и согласованием. Писали мы также в администрацию Петроградского района, которая ответила отпиской с отказом. Сходили и в садово-парковое хозяйство, где нам рассказали, что именно они высаживали виноград в 2009 году, но сейчас средств у них ни на что нет — но по крайней мере пообещали виноград не срубать.
Мы кинули клич в чате и в группе в Facebook, отозвалась Екатерина Карибская, которая рассказала, что они с мужем занимаются кинопрокатом и у них есть вышки — и на следующий день ее супруг Дмитрий приехал к нам. Андрей Либенсон купил кучу перчаток и пакетов — сказал, что сам не сможет прийти, но хочет сделать вот такой вклад.
Через знакомых мы наняли команду альпинистов «Альпми», которые за небольшие деньги согласились повесить тросы на стену — чтобы виноград цеплялся за них, раньше он держался на кирпиче. Когда пришло время виноград поднимать, альпинисты сказали, что сделают это для нас бесплатно. На самом деле, без них ничего бы не получилось — оказалось, что виноград очень тяжелый, ковер высотой 18 метров и шириной 31 метр весил более тонны. Сначала нам помогал один альпинист, потом два, потом пять, а потом больше 10 человек — все они работали за идею и руководили процессом. Человек 20-30 из «Петроградской диаспоры» помогали, распутывали его снизу, убирали сломанные ветки.
В четверг альпинисты начали работать в 14, к 17 подтянулись люди, а разошлись мы около двух ночи. В пятницу работы продолжались с 15 и до десяти вечера.
Я мимо этого места ходил много лет — в школу, когда винограда еще не было, по делам, когда он уже появился. Мы с этим виноградом практически родственники — как и многие из «Диаспоры». Но суть даже не в винограде, а в том, чтобы показать другим людям, что можно улучшать город самостоятельно, объединяться не ради денег или политики, а ради красоты».
После грозы стала выглядеть вот так pic.twitter.com/J8uZu9hUw3— лиля́ кебáб (@lilydavay) August 6, 2020
Дмитрий
«Это очень большая стена с виноградом, я таких в России никогда не видел, хотя и работаю с растениями, эта тема мне интересна и близка. Я считаю, что зелень сильно влияет на общество, а ее состояние показывает уровень его развития. Когда я только начал жить на Петроградской стороне 10 лет назад, ремонтники срубили девичий виноград у меня во дворе. Для меня это было болью и шоком.
Когда я увидел фото упавшего винограда на Лизы Чайкиной, я, конечно, сразу подумал, что история повторилась. Но оказалось, что это произошло из-за стихии — к нам пришли остатки урагана Эдуард, виноград отошел от стены, а потом был сильный ливень, он не выдержал этого веса и упал. Я написал в чат: «Давайте спасать», потому что ждать 10 лет, пока он снова отрастет до прежних размеров, не хочется.
Мы обратились в жилкомсервис №2 Петроградского района, начальник участка Руслан Азизович поддержал нас — мы общались, он был на объекте, говорил, что это украшение района.
На Петроградской стороне есть несколько домов, архитекторы которых изначально закладывали в план, что на брандмауэрной стене будет зелень. То есть делали поперечные планки, за которые виноград цепляется и тянется вверх. В данном случае это сделано не было, а когда садово-парковое хозяйство высаживало виноград, то таких конструкций тоже не предусмотрели — это не зона их ответственности. Мы сами сделали систему тросов, которые виноград будет оплетать.
Когда я только начал этим заниматься, я даже не представлял, насколько это важное место для жителей района. Все, проходящие мимо, останавливались в изумлении, спрашивали, что произошло, оказывали нам всяческую помощь и поддержку.
Мы подняли виноград насколько смогли, операция была непростой — он оказался очень тяжелым. Но нам повезло: первый раз, когда виноград упал, не поломавшись — он свернулся, как ковер. Второй раз — когда нам вызвались помочь альпинисты, без них у нас ничего бы не вышло.
Сейчас виноград чувствует себя хорошо, но до следующей весны он расти уже не будет — готовится к осени. А в следующем году он, я надеюсь, продолжит расти и заполнит тот участок стены, который из-за падения освободился».
Виктория Ронина
«Альпинисты-добровольцы появились в этой истории из-за меня. Дело в том, что когда я не вешаю виноград, я работаю врачом-стоматологом, и один из моих клиентов — генеральный директор компании «Альпми». Вечером во вторник я написала ему: «Виктор, ты же альпинист? У меня к тебе есть дело». Виктор сперва прислал нам одного альпиниста, потом другого, после чего стало ясно, что в одиночку тут не справиться. Они, видимо, написали в свой рабочий чат, что им нужна помощь и все снаряжение, какое только есть. После этого было круто: мы занимались виноградом и видели, как с разных концов острова к нам идут люди с огромными рюкзаками и веревками, здороваются, переодеваются и дальше начинается движ. Мне показалось важным этим заниматься, потому что виноград же живой, ему нужна помощь. Мне нужно было, чтобы он не умер».
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