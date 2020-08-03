«Кое-где нет даже элементарных дезинфицирующих растворов. Я убедился в этом в ходе субботнего объезда. Напоминаю, что решение возобновить работу было принято на условиях того, что каждое предприятие не формально соблюдает стандарты безопасности, а по существу контролирует потоки посетителей и помогает людям соблюдать правила, тем самым оберегая их жизнь и здоровье», — заявил Беглов.

По словам губернатора, нарушителей договоренности об открытии жду штрафы от Роспотребнадзора и уполномоченных органов в размере 500 тысяч рублей. Также деятельность ТЦ может быть заблокирована на срок до 90 суток.

«Мы не возвращаемся к прежней жизни, мы возвращаемся к прежним привычным делам. И привыкаем жить в условиях новой нормальности. Поэтому стандарты безопасности обязательны для предприятий. А новые социальные правила обязательны для всех. Маски, перчатки, социальная дистанция останутся с нами, пока мы не победим коронавирус», — добавил губернатор.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги.