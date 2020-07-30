В квартире на Невском нашли мертвым рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта. Его тело расчленили и разложили по пакетам

Как пишет «Фонтанка», предварительной причиной смерти называют передозировку наркотиками. В день смерти жена нашла Энди в его комнате-студии с пеной у рта, синим лицом и без признаков жизни, на столе лежал шприц. По версии женщины, в период карантина рэпер впал в депрессию из-за отмененных концертов и резкого падения доходов. В подъезде все чаще стали появляться «закладчики».

Расчленение супруга объясняет заботой о репутации рэпера — она не хотела, чтобы общественность узнала о настоящей причине смерти, а после избавления от тела планировала сообщить о безвестном исчезновении Картрайта. В это могло поверить окружение рэпера — музыкант мог мог уходить из дома и не появляться неделями.

Собеседники издания считают, что мотива убивать мужа у нее не было — он никогда не применял насилие по отношению к жене, обращений в полицию и жалоб знакомым на поведение не поступало. Кроме того, в случае смерти рэпера женщина не получала прав на какое-либо серьезное имущество.

До попытки избавиться от тела супруга Картрайта обратилась к друзьям за помощью и к полученному совету обратиться в полицию прислушалась. Следственно-оперативная группа приехала в квартиру дома №134 на Невском проспекте вечером 29 июля и проработала на месте до пяти утра. Из квартиры были изъяты пять пакетов с частями тела рэпера, молоток, нож, ножовка по металлу, разделочная доска, пластиковый таз и наволочка.

Уголовное дело по факту смерти Энди Картрайта пока не возбуждено, адвокаты считают, задержать по 91 статье Уголовно-процессуального кодекса «Основания задержания подозреваемого» на 48 часов ее не могут до возбуждения уголовного дела.

«Для возбуждения нужны веские основания — насильственная причина смерти и данные о причастности супруги к преступлению. Полагаю, дело будет возбуждено по факту убийства, но заключить под стражу получится вряд ли, так как необходимо доказать суду обоснованность подозрений в причастности к убийству. Следствие должно опровергнуть выдвинутую ею версию. Привлечь к уголовной ответственности за расчленение — если ее версия правдива — тоже не получится. Расчленять, безусловно, неправильно, но самостоятельного состава преступления это не образует», — считает адвокат историка Олега Соколова Сергей Лукьянов.