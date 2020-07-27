Станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит». Как в Петербурге выбирают названия и участвуют ли в этом жители?

Как переименовали «Новокрестовскую», несмотря на нежелание петербуржцев?

В ноябре прошлого года Смольный на одной из страниц своего сайта разместил опрос: «Считаете ли вы целесообразным переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит"»? с вариантами ответов «Да», «Нет» и «Затрудняюсь ответить». Не было очевидно, является ли этот опрос исследовательским, консультативным, или же это голосование за или против переименования станции. О результатах опроса не писали СМИ, но в протоколе заседания Топонимической комиссии можно найти информацию, что против переименования выступил 51% петербуржцев. Прошлой зимой комиссия не одобрила переименования, но сделала это на повторном заседании в этом месяце — теперь станция будет носить имя футбольного клуба.

Мы, однако, так и не знаем, выступили ли горожане против переименования, потому что им дорого название «Новокрестовская», потому что не нравится футбол или идея переименовывать станции. А, может быть, на их решение по-прежнему влияет скандальная история строительства стадиона. Не ясен механизм принятия решений, когда мнение Топонимической комиссии и мнение опрошенных горожан расходятся. Также у горожан нет доступа к информации о том, какие доводы убедили Топонимическую комиссию изменить свое решение и одобрить переименование станции на повторном заседании, протокол этого обсуждения чрезвычайно краток.

Сейчас механизм вовлечения горожан в решения о городских названиях недостаточно развит. Есть способ инициировать обсуждение нового топонима, но формально решения принимает губернатор города, полагаясь на рекомендации Топонимической комиссии. Статус опросов общественного мнения, проводившихся в последние годы, остается неясен, а механизм их проведения вызывает вопросы.