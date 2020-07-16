19 июля — день рождения Владимира Маяковского. Специально к этой дате Ксения Сидорина, краевед ячейки «Гэнгъ», собрала пять мест, связанных с футуристом. От заброшенной дачи в ближайшем пригороде до бывшей гостиницы в самом центре города – маршрут на выходные для влюбленных в гражданина поэта.
5 мест Владимира Маяковского в Петербурге: от заброшенной дачи до дома с клопами
Меблированный дом «Пале-Рояль»
Пушкинская улица, дом 20
Один из первых жилых адресов Маяковского в Петербурге – дом меблированных комнат «Пале-Рояль». В 1913 году, когда поэту только исполнилось 20 лет, он въехал в 126 номер гостиницы, которую его современник Федор Шаляпин называл «приютом артистической богемы». Звучит это лучше, чем было на деле – в воспоминаниях о доме на Пушкинской чаще всего упоминали клопов, номера «дворца» были однокомнатными, одинаковыми. Сюда к Маяковскому приходила девятнадцатилетняя бесстужевка Софья Шамардина, в которую были влюблены Корней Чуковский и Игорь Северянин. «Маленький номер с обычной гостиничной обстановкой, – вспоминала она. – Стол, кровать, диван, большое овальное зеркало на стене. Зеркало помню потому, что вижу в нем Маяковского и себя. Подвел меня к нему, обнял за плечи. Стоим и долго смотрим на себя. “Красивые, – говорит. – У нас не похоже на других”…». Здесь в декабре поэт закончил трагедию «Владимир Маяковский», одновременно репетируя ее в театре. Сегодня «Пале-Рояль» – жилой дом с приватизированными и коммунальными квартирами. Судя по свидетельствам жителей, клопы все еще там.
Доходный дом
Улица Маяковского, 52
С ноября 1915 по 1918 год поэт жил в девятой квартире 52-го дома по Надеждинской улице. Это типичный доходный дом своего времени, с камином в парадной, лепниной на фасаде и метлахской плиткой на полу. Маяковский снимал здесь большую светлую комнату в два окна на пятом этаже в квартире, которую занимала семья стенографистки Масленниковой. Комната эта, как запомнилась она московскому писателю Сергею Спасскому, «имела вид временного пристанища, как и большинство жилищ Маяковского. Необходимая, безотносительная к хозяину аккуратная мебель: диван, в простенке между окнами – письменный стол. Ни книг, ни разложенных рукописей – этих признаков оседлого писательства. Но так и должно было это выглядеть, — добавляет Спасский, — Маяковский «писал» в голове. Готовые стихи переносились на бумагу».
Он поселился тут, чтобы быть ближе к Лиле Брик. Они познакомились в июле 1915 года, когда поэта привели к Брикам в гости в дом на Жуковского, 7 читать «Облако в штанах». Маяковский был так впечатлен Лилей, что в тот же вечер посвятил поэму ей. Позднее из этой же квартиры футурист позвонил: «Я стреляюсь, прощай, Лилик». Тогда, правда, пистолет дал осечку. Сегодня на этом доме висит памятная доска, а на пятом этаже по-прежнему находится жилая квартира.
Дача в Левашово
Советская улица, дом 7-9, литера Д
В деревянном доме с башней недалеко от Петрограда Маяковский встретил свой двадцать пятый день рождения. 1918 году в городе свирепствовала эпидемия холеры, но тут поэту было хорошо – они наконец жили вместе с Лилей Брик. «Лили, Осип и Маяковский втроем проводили отпуск... В Левашове они сняли три комнаты с полным пансионом. Маяковский рисовал пейзажи, они собирали грибы, а по вечерам играли в карты, но не на деньги: определенное количество очков значило, что нужно помыть бритву Маяковского, большее — обязывало выгнать комаров из комнаты вечером; самым тяжелым наказанием был поход на станцию за газетой в дождливую погоду. В перерывах между рисованием, собиранием грибов и игрой в карты Маяковский работал над пьесой „Мистерия-буфф“ — революционной феерией, которая была поставлена к первой годовщине Октябрьской революции», — рассказывает Бенгт в книге «Ставка — жизнь. Владимир Маяковский и его круг». Сегодня заброшенный деревянный дом называют «дачей Маяковского», хотя поэт провел тут всего несколько месяцев. Здание, признанное памятником, принадлежит «Почте России», которая еще в 2014 году пыталась его продать — безуспешно.
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Фото: citywalls.ru
Издательство «Искусство молодых»
Набережная Фонтанки, дом 5
8 октября 1918 года Маяковский отправил наркому просвещения Луначарскому рукописи двух книг «Мистерии-буфф» и составленной им «революционной хрестоматии футуристов». Он приложил записку с двенадцатью условиями, согласно которым должны были строиться отношения между издательством, государственными органами и Госиздатом. Луначарский записку подписал, и «Искусство молодых» появилось.
Первой вышла «Мистерия-буфф». Маяковский вел все дела сам: получил разрешения на печать, отнес рукопись в типографию, даже сам собрал заказы на экземпляры и определил тираж.
Однако 18 июля 1919 года Луначарский получил еще одну записку. В ней – неутешительный отчет о работе «ИМО», из двенадцати книг были изданы только шесть. На остальные не хватило бумаги: «выдача временно на все иные надобности, кроме агитационных, прекращена», и помочь не смог даже наркомпрос. Издательство закрылось.
Сегодня в доме жилые квартиры и коммерческие помещения на первом этаже.
Библиотека имени Маяковского
Крупнейшая публичная библиотека города носит имя Владимира Маяковского. В ее собрании больше миллиона книг – и их по-прежнему выдают на дом, что в 2020 году с его трендом на экологичность кажется удивительно правильным. У библиотеки почти 10 площадок – от современной, модернистской Охты-8 на Большеохтинском проспекте, 8 до Мемориальной библиотеки имени князя Голицына с книгами из его личной коллекции. Да, Маяковский не жил в зданиях, принадлежащих библиотеке, но она хранит его наследие – в том числе комплект номеров журнала «Новый Леф», редактором которого был поэт.
Ко дню рождения футуриста библиотека оцифровала журналы и выложила их в открытый доступ – вот, например, номер, в котором соседствуют производственная пьеса «Хочу ребенка!», аналитическая статья Осипа Брика «Ритм и синтаксис» и эссе о борьбе с «есенщиной».
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