5 мест Владимира Маяковского в Петербурге: от заброшенной дачи до дома с клопами

Доходный дом

Улица Маяковского, 52

С ноября 1915 по 1918 год поэт жил в девятой квартире 52-го дома по Надеждинской улице. Это типичный доходный дом своего времени, с камином в парадной, лепниной на фасаде и метлахской плиткой на полу. Маяковский снимал здесь большую светлую комнату в два окна на пятом этаже в квартире, которую занимала семья стенографистки Масленниковой. Комната эта, как запомнилась она московскому писателю Сергею Спасскому, «имела вид временного пристанища, как и большинство жилищ Маяковского. Необходимая, безотносительная к хозяину аккуратная мебель: диван, в простенке между окнами – письменный стол. Ни книг, ни разложенных рукописей – этих признаков оседлого писательства. Но так и должно было это выглядеть, — добавляет Спасский, — Маяковский «писал» в голове. Готовые стихи переносились на бумагу».

Он поселился тут, чтобы быть ближе к Лиле Брик. Они познакомились в июле 1915 года, когда поэта привели к Брикам в гости в дом на Жуковского, 7 читать «Облако в штанах». Маяковский был так впечатлен Лилей, что в тот же вечер посвятил поэму ей. Позднее из этой же квартиры футурист позвонил: «Я стреляюсь, прощай, Лилик». Тогда, правда, пистолет дал осечку. Сегодня на этом доме висит памятная доска, а на пятом этаже по-прежнему находится жилая квартира.