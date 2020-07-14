В доме общества «Строитель» на проспекте Добролюбова восстановили историческую деревянную дверь

Изначально входные двери дома акционерного общества «Строитель» были выполнены с расстекловкой на всю высоту полотна. Воссоздать входную группу удалось по сохранившейся внутренней двери — как отмечают в мастерской, «в барских квартирах и особняках начала ХХ века обязательно были двери этого типа». При воссоздании утраченных деталей также использовались архивные материалы — форма калевок, притвор в форме бутона цветка, граненый цоколь.

Работа мастерской Парунова по восстановлению исторической входной двери — часть масштабного процесса по восстановлению дома, который длится уже 12 лет. «На сегодня дом производит фантастическое впечатление, по нему водят экскурсии. А ведь там была обычная советская парадная — заколоченные фанерой двери, зеленая масляная краска на стенах, многолетняя грязь. Мы очень рады, что на сегодня эта тенденция — силами жителей воссоздавать облик дома — набирает силу. Ведь это дает совсем другое качество жизни», — добавляют в мастерской.

Дом акционерного общества «Строитель» на проспекте Добролюбова, 19 был возведен в 1915 году по проекту архитектора Я. Г. Гевирца в стиле неоклассицизм.

Напомним, осенью 2019 года деревянную входную дверь в парадную доходного дома Пека на проспекте Добролюбова заменили на новую. Копия-новодел также выполнена из дерева и напоминает те, что начали появляться летом в домах «старого фонда» на Большом проспекте Петроградской стороны. В конструкции исторической входной группы до ее замены на новодел-копию сохранилась фрамуга и коробка. Подверглись уничтожению только створки — их заменили на металлические. Внутренние деревянные двери были сохранены полностью.