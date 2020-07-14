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В доме общества «Строитель» на проспекте Добролюбова восстановили историческую деревянную дверь

В одной из парадных дома акционерного общества «Строитель» на проспекте Добролюбова воссоздали историческую входную дверь. Работы выполнила мастерская Парунова по примеру сохранившейся внутренней водной группы.

Изначально входные двери дома акционерного общества «Строитель» были выполнены с расстекловкой на всю высоту полотна. Воссоздать входную группу удалось по сохранившейся внутренней двери — как отмечают в мастерской, «в барских квартирах и особняках начала ХХ века обязательно были двери этого типа». При воссоздании утраченных деталей также использовались архивные материалы — форма калевок, притвор в форме бутона цветка, граненый цоколь. 

Как петербуржец Даниэль Лурье восстановил исторические двери своей парадной на Петроградской стороне

Работа мастерской Парунова по восстановлению исторической входной двери — часть масштабного процесса по восстановлению дома, который длится уже 12 лет. «На сегодня дом производит фантастическое впечатление, по нему водят экскурсии. А ведь там была обычная советская парадная — заколоченные фанерой двери, зеленая масляная краска на стенах, многолетняя грязь. Мы очень рады, что на сегодня эта тенденция — силами жителей воссоздавать облик дома — набирает силу. Ведь это дает совсем другое качество жизни», — добавляют в мастерской.

Дом акционерного общества «Строитель» на проспекте Добролюбова, 19 был возведен в 1915 году по проекту архитектора Я. Г. Гевирца в стиле неоклассицизм.

Напомним, осенью 2019 года деревянную входную дверь в парадную доходного дома Пека на проспекте Добролюбова заменили на новую. Копия-новодел также выполнена из дерева и напоминает те, что начали появляться летом в домах «старого фонда» на Большом проспекте Петроградской стороны. В конструкции исторической входной группы до ее замены на новодел-копию сохранилась фрамуга и коробка. Подверглись уничтожению только створки — их заменили на металлические. Внутренние деревянные двери были сохранены полностью.

Дарья Гладких,
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