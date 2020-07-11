Из-за подготовки к военно-морскому параду в День ВМФ в Петербурге ограничат движение судов в городской акватории и изменится график разводки мостов, причем как в ночное, так и дневное время. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Мостотрест».
График развода мостов в Петербурге изменится из-за подготовки ко дню ВМФ
Репетиции частично изменят график работы переправ. В ночь на 14 и 17 июля до 06:00 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Также их разведут в дневное время 19 и 23 июля с 11:00 до 12:15.
В день ВМФ, 26 июля, эти четыре моста будут разведены с 10:30 до 12:15, а остальные будут работать по обычному графику в дни подготовки и проведения парада ВМФ.
Ограничения также ввели для владельцев судов и гидроциклов. Запрет действует на главном фарватере морского порта от Малого Кронштадтского рейда до Благовещенского моста в Большой Неве и внутренней акватории 14 и 17 июля с 01:30 до 05:30, а также с 10:00 до 18:00. Кроме того, запрет распространяется на 5, 18, 20, 24 и 28 июля с 8:30 до 12:30 и 19, 23 и 26 июля с 07:00 до 18:00.
Ранее петербуржцы заметили в небе военные самолеты. Так в городе проходит подготовка к к Главному военно-морскому параду, который должен пройти 26 июля. Уточняется, что в составе парадного строя морской авиации будут представлены самолеты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолет-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.
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