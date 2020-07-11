График развода мостов в Петербурге изменится из-за подготовки ко дню ВМФ

Ограничения также ввели для владельцев судов и гидроциклов. Запрет действует на главном фарватере морского порта от Малого Кронштадтского рейда до Благовещенского моста в Большой Неве и внутренней акватории 14 и 17 июля с 01:30 до 05:30, а также с 10:00 до 18:00. Кроме того, запрет распространяется на 5, 18, 20, 24 и 28 июля с 8:30 до 12:30 и 19, 23 и 26 июля с 07:00 до 18:00.