Переболевших коронавирусом петербуржцев просят стать донорами плазмы

«Мы заготовили около 70 литров антиковидной плазмы. Это 164 дозы. Плазма позволила нам вылечить 60 больных. 24 находятся в настоящий момент на лечении. Общее количество пациентов, к которым применяется антиковидная терапия — 84 человека», — рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Олег Эргашев.

Плазму крови переболевших коронавирусом петербуржцев забирают в Городских больницах №40, №20 и №2, Клинической больнице Святителя Луки, Больнице Святого Георгия, Мариинской больнице, Александровской больнице, Центре имени Алмазова, а также на городской станции переливания крови на Московском проспекте, 104. Как говорят на станции, менее чем за 2 месяца 84 больным в «угрожающем состоянии» было перелито 164 дозы антиковидной плазмы. Такие больные показали положительную динамику выздоровления.

«Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты. Это один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины», — добавил Эргашев.

Главное условие для доноров плазмы — наличие документально подтвержденного положительного исследования на COVID-19 и двух последних отрицательных тестов. После выздоровления от новой коронавирусной инфекции должно пройти не меньше двух недель. Предпочтение отдается донорам, у которых заболевание проходило в средне-тяжелой форме. Кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет, среди противопоказаний — некоторые хронические и инфекционные заболевания.

Напомним, в конце апреля в Петербурге начали применять плазму крови переболевших коронавирусом для лечения зараженных. Уже в мае в больнице №40 выздоровел первый пациент, а к июню число победивших COVID-19 таким способом увеличилось до 32. Однако для того, чтобы стать донором, необходимо подойти по критериям возраста и состояния здоровья — поэтому лечение COVID-19 плазмой не будет широко доступно.