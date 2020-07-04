В Петербурге закончилась реставрация надгробного памятника Фёдора Достоевского. Она была приурочена к 200-летию писателя в 2021 году. Об этом рассказала пресс-служба Государственного музея городской скульптуры.
В Петербурге отреставрировали надгробный памятник Достоевского к 200-летию писателя
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Фото: "Некрополи Музея городской скульптуры"
Так, на чугунной ограде был обновлен красочный слой, отремонтирована калитка, а часть сломанных медных шаров была восстановлена в полном соответствии с сохранившимися. Кроме того, исправили смещенные блоки цоколя из розового гранита, утраты камня восполнены с помощью мастиковок и вставок гранита.
Также заменили на новую разрушенная бетонную опалубку, которая придавала памятнику неопрятный вид. На постаменте после герметизации швов были прописаны потускневшие тексты. Бронзовый бюст писателя покрыли воском в качестве консерванта.
Напомним, в прошлом году 6 июля в Петербурге прошел «День Достоевского». В 2019 году фестиваль отмечал десятилетний юбилей — в программе мероприятия премьера спектакля «Литературный ассамбляж», многочисленные экскурсионные маршруты по местам писателя, а также уличные выставки и настоящее казино (с карточными играми и рулеткой!), сыграть в которое призывали не на деньги, а на «духовные ценности». Редакция «Собака.ru» показала, как в городе чествуют память великого писателя.
По традиции праздник отмечают в первую субботу июля — именно в этот день начинаются события произведения «Преступление и наказание». В 2020 году «День Достоевского» прошел 4 июля в онлайн-формате. В программе праздника — Instagram-экскурсии «20 адресов Достоевского в 2020 году», лекции о жизни писателя и героях его романов на YouTube-канале музея. Завершилось мероприятие предпремьерой спектакля ФМД-Театра «Дефиле героев Достоевского в Никольских рядах».
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