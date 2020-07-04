В Петербурге отреставрировали надгробный памятник Достоевского к 200-летию писателя

Так, на чугунной ограде был обновлен красочный слой, отремонтирована калитка, а часть сломанных медных шаров была восстановлена в полном соответствии с сохранившимися. Кроме того, исправили смещенные блоки цоколя из розового гранита, утраты камня восполнены с помощью мастиковок и вставок гранита.

Также заменили на новую разрушенная бетонную опалубку, которая придавала памятнику неопрятный вид. На постаменте после герметизации швов были прописаны потускневшие тексты. Бронзовый бюст писателя покрыли воском в качестве консерванта.