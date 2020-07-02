Петербуржец за свой счет восстановил историческую дверь в дореволюционном доме на Лахтинской улице

Несколько лет назад Даниэль Лурье переехал в квартиру в доме Рошефора на Лахтинской улице, 20 и начал интересоваться историей здания. Как рассказал «Бумаге» петербуржец, идея восстановить входную группу пришла после того, как Лурье наткнулся на новость об обнаруженных витражах, которые были установлены на двери в парадную.

Он связался с автором материала и договорился о передаче витражей, позже их ему выдал завхоз. Восстановлением внешней двери занималась мастерская Парунова, внутренней — столяр Николай Конашенок. На все ушло около 250 тысяч рублей и двух лет работы.

В дальнейшем Лурье планирует восстановить плитку на полу в парадной, а также очистить стены. Он отмечает — дом, возведенный в 1909 году по проекту архитектора Константина Рошефора в стиле модерн, не является объектом культурного наследия, поэтому согласование работ с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) не требуется.

Напомним, в доходном доме Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице в Петроградском районе Петербурга проведут реставрацию входной группы. Сбор средств на реализацию проекта уже открыл Фонд сохранения исторического наследия «Внимание». В основу работ лягут архивные данные и сохранившаяся внутренняя дверь — историческую внешнюю, выполненную из дерева, в начале 2000-х заменили на металлическую.