«Лимит солнечных дней в Санкт-Петербурге подошел к концу. Сегодня, 29 июня, синоптическую ситуацию продолжит формировать медленно уходящий на юго-восток антициклон. Он еще удержит преимущественно солнечную и сухую погоду, с комфортными температурами. Однако атмосферное давление начнет падать, обещая скорые изменения в погоде», — отметил Леус.

Сегодня, 29 июня, в Петербурге от 23 до 25 градусов тепла. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 30 июня, в городе обоснуется облачная погода. Утром и днем дожди, местами ливни, в отдельных районах гроза. Днем воздух прогреется не выше 22 градусов.

В среду, 1 июля, обещают кратковременные дожди — а днем местами прогремят грозы. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса со знаком «плюс».

Напомним, метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. 17 июня Петербург поставил рекорд по теплу — последний раз так жарко было 115 лет назад. На следующий день зафиксировали второй температурный рекорд подряд.