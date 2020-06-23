Петербургские предприниматели, работающие в сфере гостеприимства, туризма и общепита, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать им помощь в период пандемии. Они пожаловались на отсутствие конкретики в решениях Смольного — из-за чего сейчас «неопределенность, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес города».
«Неопределенность, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес»: предприниматели Петербурга обратились к Путину с просьбой разрешить им возобновить работу
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Parsadanov / Shutterstock.com
Из обращения предпринимателей Петербурга к президенту России Владимиру Путину:
Мы, являясь ответственными гражданами, отдаем себе отчет в необходимости заботы о здоровье горожан. Однако, забота о здоровье и выживании бизнеса и сохранении качественных рабочих мест столь же важна. В Петербурге отсутствует дорожная карта возобновления работы отрасли и связанной с ней сферы услуг. Неопределенность, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес города....
Мы просим Вас вмешаться и помочь добиться от администрации города конкретных сроков и условий возобновления работы всей отрасли туризма и сферы услуг в городе, четкого плана по выводу столько важной для города отрасли из кризиса. Владимир Владимирович, мы очень надеемся на Вашу помощь и на то, что администрация Санкт-Петербурга научится слышать своих граждан!
По мнению подписавших обращение к президенту России Владимиру Путину, о котором пишет «Деловой Петербург», забота о выживании бизнеса и сохранении рабочих мест так же важна, как и забота о здоровье россиян в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
Обращение подписали глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Петербурге Леонид Гарбар, президент «Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга» Владимир Васильев, общественный омбудсмен индустрии красоты Лялья Садыкова, президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга Владимир Родионов и другие. Всего свои подписи оставили более 100 человек.
Напомним, ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса COVID-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.
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