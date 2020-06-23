Мы, являясь ответственными гражданами, отдаем себе отчет в необходимости заботы о здоровье горожан. Однако, забота о здоровье и выживании бизнеса и сохранении качественных рабочих мест столь же важна. В Петербурге отсутствует дорожная карта возобновления работы отрасли и связанной с ней сферы услуг. Неопределенность, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес города....

Мы просим Вас вмешаться и помочь добиться от администрации города конкретных сроков и условий возобновления работы всей отрасли туризма и сферы услуг в городе, четкого плана по выводу столько важной для города отрасли из кризиса. Владимир Владимирович, мы очень надеемся на Вашу помощь и на то, что администрация Санкт-Петербурга научится слышать своих граждан!