Перед заселением в санатории Петербурга будут требовать справки об отрицательном тесте на COVID-19

Как пишет «Фонтанка», заселение в санатории будет возможно только при наличии справки об отрицательных результатах теста на новую коронавирусную инфекцию, полученных не позднее чем за 2 суток до даты въезда — или о том, что человек переболел COVID-19 с указанием даты проведения обследования. Также будущие постояльцы должны предоставить информацию об отсутствии контактов с потенциальными носителями инфекции в срок не менее двух недель и направление на основании медицинской комиссии.

Всего в Петербурге около 40 санаториев — их открытие станет первым этапом запуска туристической отрасли после введения коронавирусных ограничений. «Открытие санаториев в первую очередь необходимо самим петербуржцам, чтобы восстановиться после перенесенных заболеваний. Мы реально рассчитываем создать и продвинуть один из лучших в России и востребованный кластер оздоровительного и медицинского туризма», — отметил глава Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Напомним, 19 июня губернатор Петербурга Александр Беглов внес очередные изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». Согласно документу, с 22 июня в городе возобновляют работу санатории и каршеринг. Санатории возобновляют прием и размещение граждан в целях осуществления медицинской реабилитации или санаторно-курортного лечения — и только по медицинским показаниям.