Гроза будет? А дождь? Синоптики рассказали о погоде в Петербурге до конца недели

Как рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, грозовой фронт задел западную часть региона. Дождь будет — но поздним вечером, ближе к ночи, считает Колесов. Не исключено, что осадки пройдут только на окраинах. Прогноз ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса совпадает с прогнозом главного синоптика Петербурга. К Ленинградской области с запада приближается активный атмосферный фронт — он несет за собой грозы и ливневые дожди.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 19 июня в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, днем преимущественного без осадков. Температура воздуха ночью — до +19, днем — до 28 со знаком «плюс». В субботу, 20 июня, преимущественно без осадков. В ночное время воздух останется теплым до +15, днем прогреется до +23. В воскресенье, 21 июня, небольшая облачность, без осадков. Днем — до 22 градусов тепла.

Напомним, метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год. А минувшая среда, 17 июня, стала рекордной по теплу. Последний раз так жарко было 115 лет назад!