Автоматы с масками и перчатками уберут из метро Петербурга. Их установили месяц назад

Он отметил, что срок договора на установку вендинговых аппаратов истекает уже в эту пятницу, 12 июня. Луббо также добавил, что за месяц их оборот составил около 600 тысяч рублей. Для сравнения — киоски «Первой полосы», работающие на станции, столько же зарабатывали на СИЗах каждые два дня.

Изначально никто не предполагал, что продажа масок сможет принести компании большую прибыль. Их устанавливали в рамках социального проекта, однако запрос на продление договора с организацией также не поступил.

В Петербургском метрополитене требование носить средства защиты сохранится. Об этом сообщается пресс-служба перевозчика. «Требование находиться в масках и перчатках в метро остается. Даже с уходом коммерсантов пассажиры смогут их [средства индивидуальной защиты] приобретать в каждом киоске „Первая полоса“», — добавила в комментарии «Бумаге» пресс-секретарь метро Юлия Шавель.

Кроме защитных масок и перчаток, в вендинговых аппаратах продают антибактериальные влажные салфетки от двух компаний — Fine Life и «Вестар». Стоимость упаковки составляет 50 рублей.

Напомним, ранее сегодня Роспотребнадзор заявил, что «вирус никуда не ушел» и «остается с нами», и продлил масочный режим по всей России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто объяснил, почему ношение средств индивидуальной защиты станет нормой жизни во время пандемии коронавируса. По его словам, общество должно перейти «к новой парадигме жизни» — только это позволит «быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни». Позже Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности во время пандемии коронавирусной инфекции.



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