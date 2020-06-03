Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что около 80% случаев подтвержденного коронавируса в городе протекают у пациентов в легкой форме. Эта статистика соответствует ситуации в России и в мире.
В Петербурге COVID-19 протекает в легкой форме у 80% заболевших
Дмитрий Лисовец
Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:
Нельзя говорить о том, что сейчас стало пациентов больше тяжелых. Количество пациентов, если судить об этом, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, стабильно в течение последних двух недель. Рост пациентов, которые поступают в отделения реанимации, не наблюдается.
Это все соответствует той структуре, которая наблюдается и в нашей стране, и за рубежом, которая свидетельствует о том, что пациенты в легкой форме составляют большинство, до 80%.
Отметим, что ранее сегодня также сообщалось, что город постепенно выходит на плато по распространению коронавируса, однако пока в Петербурге продолжают ежедневно госпитализировать около 750 человек.
О том, когда в городе снизится заболеваемость COVID-19 вчера рассказал заместитель директора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. По его словам, пик заболеваемости уже пройдет, однако пока рано отменять ограничения, а также важно помнить о риске второй волны.
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