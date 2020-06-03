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В Петербурге COVID-19 протекает в легкой форме у 80% заболевших

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что около 80% случаев подтвержденного коронавируса в городе протекают у пациентов в легкой форме. Эта статистика соответствует ситуации в России и в мире.

Дмитрий Лисовец

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:

Нельзя говорить о том, что сейчас стало пациентов больше тяжелых. Количество пациентов, если судить об этом, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, стабильно в течение последних двух недель. Рост пациентов, которые поступают в отделения реанимации, не наблюдается. 

Это все соответствует той структуре, которая наблюдается и в нашей стране, и за рубежом, которая свидетельствует о том, что пациенты в легкой форме составляют большинство, до 80%.

Отметим, что ранее сегодня также сообщалось, что город постепенно выходит на плато по распространению коронавируса, однако пока в Петербурге продолжают ежедневно госпитализировать около 750 человек.

О том, когда в городе снизится заболеваемость COVID-19 вчера рассказал заместитель директора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. По его словам, пик заболеваемости уже пройдет, однако пока рано отменять ограничения, а также важно помнить о риске второй волны. 

«Собака.ru» продолжает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Рита Шмакова,
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