В Петербурге COVID-19 протекает в легкой форме у 80% заболевших

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:

Нельзя говорить о том, что сейчас стало пациентов больше тяжелых. Количество пациентов, если судить об этом, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, стабильно в течение последних двух недель. Рост пациентов, которые поступают в отделения реанимации, не наблюдается.

Это все соответствует той структуре, которая наблюдается и в нашей стране, и за рубежом, которая свидетельствует о том, что пациенты в легкой форме составляют большинство, до 80%.