«Мы вышли на плато», — в комздраве рассказали о госпитализациях пациентов с COVID-19 в Петербурге

Он также отметил, что в ближайшие несколько дней станет окончательно понятно, вышел ли город на плато по коронаирусу.

«Наблюдая за тем процессом, который происходит по числу госпитализации пациентов в стационарах, по ежедневному количеству госпитализированных, я вижу, что вторую неделю мы находимся на одном уровне по числу госпитализаций. Если оценивать этот критерий, то можно говорить о том, что мы вышли на то самое долгожданное плато. Ближайшие 3-4 дня уровень госпитализации в эти дни, я думаю его подтвердит, либо опровергнет наши ожидания», — заявил Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Депутат отметил, что на этой и прошлой неделе городские медучреждения работают «большой интенсивностью», а количество новых пациентов ежедневно составляет порядка 750 человек. Примерно столько же человек ежедневно выписывают.

Лисовец добавил, что сегодня утром в отделениях реанимации петербургских больниц находилось порядка 600 пациентов, около 300 из них лежали на аппаратах ИВЛ.

На прошлой неделе зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана также сообщал, что в городе ежедневно госпитализируют от 650 до 670 человек с внебольничной пневмонией и коронавирусом и столько же выписывают. По его словам это число сравнимо с объемом Покровской больницы — каждый день медики «выписывают одну Покровскую больницу и Покровскую больницу кладут».



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